Мэй напоследок решила поспорить с Путиным о либерализме

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Королевском институте международных отношений, раскритиковала высказывание президента РФ Владимира Путина об устаревшей либеральной идее. Ее речь опубликована на сайте британского кабмина.

«Это [слова Путина] циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», — подчеркнула Мэй. Покидающий свой пост премьер королевства также заверила, что «отношения Великобритании и США останутся "фундаментом" международного порядка».

По словам премьера, чтобы отстоять либеральные ценности, необходимо обращаться к проблемам людей и решать их, а не давать популистских обещаний. Отдельно Мэй остановилась на последствиях дела Скрипалей. «Когда наши ценности под угрозой, мы всегда должны быть готовы крепко держать позиции. Как мы и поступили, когда Россия совершила отравление в Солсбери. Я продвигала инициативу по всему миру, чтобы выслали более сотни российских разведчиков», — заключила она.

О том, что современная либеральная идея «изжила себя окончательно», Путин заявил в интервью Financial Times в конце июня. По его словам, «западные партнеры признали» нереалистичность некоторых ее элементов. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что идеи либерализма начинают дискредитироваться, когда их начинают навязывать другим и считать неверными отличные от либерализма идеи. «Что касается самого Путина, то ему, безусловно, по-прежнему близки идеи либерализма», — указывал он.

24 мая Мэй сообщила, что уходит в отставку. Во время выступления она не смогла сдержать слез.