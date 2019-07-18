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Мэй напоследок решила поспорить с Путиным о либерализме

12:54 18.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Королевском институте международных отношений, раскритиковала высказывание президента РФ Владимира Путина об устаревшей либеральной идее. Ее речь опубликована на сайте британского кабмина.

«Это [слова Путина] циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», — подчеркнула Мэй. Покидающий свой пост премьер королевства также заверила, что «отношения Великобритании и США останутся "фундаментом" международного порядка».

По словам премьера, чтобы отстоять либеральные ценности, необходимо обращаться к проблемам людей и решать их, а не давать популистских обещаний. Отдельно Мэй остановилась на последствиях дела Скрипалей. «Когда наши ценности под угрозой, мы всегда должны быть готовы крепко держать позиции. Как мы и поступили, когда Россия совершила отравление в Солсбери. Я продвигала инициативу по всему миру, чтобы выслали более сотни российских разведчиков», — заключила она.

О том, что современная либеральная идея «изжила себя окончательно», Путин заявил в интервью Financial Times в конце июня. По его словам, «западные партнеры признали» нереалистичность некоторых ее элементов. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что идеи либерализма начинают дискредитироваться, когда их начинают навязывать другим и считать неверными отличные от либерализма идеи. «Что касается самого Путина, то ему, безусловно, по-прежнему близки идеи либерализма», — указывал он.

24 мая Мэй сообщила, что уходит в отставку. Во время выступления она не смогла сдержать слез.

Темы: Россия, Великобритания, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 22:24
Гость: Как трудно жыть без Бэнтли

Думаете читала?
18.07.2019, 21:20
Гость: Игорь Сорин

Ну о чем говорить по поводу либеральных ценностей.
Цена им грош.
Два примера.
1)Опять же про мою любимую Саудию. Расчленили диссидента и доставили в двух чемоданах. И ни каких санкций.
2)Опять же про Нэньку-Украину.
Поймали в Италии украинских бандюганов-нацюков с арсеналом оружия. Пресс-служба итальянской полиции сделала заявление, что пойманы именно нэнькопатриоты.
Все же мировые информагентства кричат, что пойманы пропутинские сепаратисты. Итальянской полиции выкручивают руки. Она сопротивляется как может. И соглашается только на такую новую редакцию- "оружие для участников конфликта на Донбассе"- неизвестно каких, но хотя бы не дали заставить себя откровенно солгать.
18.07.2019, 20:41
Гость: Время Ч.

Сколько зла натворила Англия в мире на сотню Путиных хватит.
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