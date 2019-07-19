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Украинский суд продлил арест Вышинскому до сентября

17:36 19.07.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Вышинский останется в СИЗО. Суд продлил арест главному редактору РИА «Новости Украина» до 19 сентября. Журналиста отказались освободить под личное поручительство. Под стражей он уже провел более года по обвинению в подрыве конституционного строя Украины и госизмене. Следующее заседание по делу журналиста состоится 16 сентября.

Подольский районный суд Киева в 15 июля должен был продолжить заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Но суд перенесли на 19 июля, так как судьи были заняты в другом деле.

Кирилла Вышинского арестовали в июне 2018 года. Главного редактора РИА «Новости Украины» обвинили в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности в отношении страны. Посадить журналиста могут на срок до 15 лет. Сам он не признает своей вины и считает, что дело против него сфабриковано.

В ходе одного из заседаний Вышинский обратился к президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что готов отказаться от украинского гражданства. Срок ареста руководителя информационного агентства подходит к концу 22 июля. Мера пресечения ему неоднократно продлевалась.

Глава политсовета украинской «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее предположил, что какие-то изменения в вопросе по освобождению Кирилла Вышинского могут начаться после выборов в Раду. По его словам, ситуацию с журналистом поставили во главе угла всех переговоров», которые имеют отношение к обмену и освобождению.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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19.07.2019, 20:17
Гость: Товарищ Сталин изменников расстреливал

Всю эту "Платформу" - на платформу и в Россию (если России нужны дополнительные олигархи и дармоеды).
19.07.2019, 19:21
Гость: a

Ну вот! Опять эта самопровозглашенная так называемая "Украина" безобразничает...
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