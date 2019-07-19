]]>
]]>
Главная В мире Новости

Раскрыты личности администраторов сайта «Миротворец»

23:35 19.07.2019
Скриншот с сайта «Миротворец»
Материалы по теме:

В Сети обнародовали имена администраторов сайта «Миротворец», на котором выкладывается личная информация о неугодных киевскому режиму людях.

Админов сдеанонил украинский журналист Владимир Бортко. Ему всегда казалось странным, что журналисты серьезно относятся к «Миротворцу», открытому нардепом Антоном Геращенко.

«Меня всегда удивляло, что журналисты серьезно относятся к так называемой «базе „Миротворец“, которую в Интернете частным образом открыл народный депутат Антон Геращенко», - заявил журналист.

По словам Бортко, у «Миротворца» такой же статус, как и у принадлежащего ему сайта «Хроніки Українських Йолопів». Поэтому скрывать его создателей нет никакого смысла, сообщает «Русская весна».

В эфире передачи «Народ против» Бортко решил раскрыть личности тех, кто пополняет «Миротворец» очередным списком «врагов и оккупантов», и рассказать, с какого компьютера в «Миротворец» попала жена Владимира Зеленского, Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко.

По словам Бортко, один из администраторов - помощник Антона Геращенко Владимир Науменко, а сайтом занимаются в кабинете Антона Юрьевича в доме комитетов Верховной рады.

Получается, что «Миротворец» родился не в голове слишком патриотичного украинца, а прямиком в парламенте.

Темы: Украина
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.