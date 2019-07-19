Раскрыты личности администраторов сайта «Миротворец»

23:35

В Сети обнародовали имена администраторов сайта «Миротворец», на котором выкладывается личная информация о неугодных киевскому режиму людях.

Админов сдеанонил украинский журналист Владимир Бортко. Ему всегда казалось странным, что журналисты серьезно относятся к «Миротворцу», открытому нардепом Антоном Геращенко.

«Меня всегда удивляло, что журналисты серьезно относятся к так называемой «базе „Миротворец“, которую в Интернете частным образом открыл народный депутат Антон Геращенко», - заявил журналист.

По словам Бортко, у «Миротворца» такой же статус, как и у принадлежащего ему сайта «Хроніки Українських Йолопів». Поэтому скрывать его создателей нет никакого смысла, сообщает «Русская весна».

В эфире передачи «Народ против» Бортко решил раскрыть личности тех, кто пополняет «Миротворец» очередным списком «врагов и оккупантов», и рассказать, с какого компьютера в «Миротворец» попала жена Владимира Зеленского, Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко.

По словам Бортко, один из администраторов - помощник Антона Геращенко Владимир Науменко, а сайтом занимаются в кабинете Антона Юрьевича в доме комитетов Верховной рады.

Получается, что «Миротворец» родился не в голове слишком патриотичного украинца, а прямиком в парламенте.