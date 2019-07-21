СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

18:07

Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом «Говорит Москва» сообщил политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики.

«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск».

Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию.

Днём ранее оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.