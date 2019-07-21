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СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

18:07 21.07.2019
Гурбангулы Бердымухамедов. Фото с сайта kremlin.ru

Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом «Говорит Москва» сообщил политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики.

«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск».

Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию.

Днём ранее оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет. 

Темы: Туркменистан
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Комментарии читателей
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21.07.2019, 19:44
Гость: Иван Иваныч

Разумеется он не умер, и очевидно, что это зондирование перед планируемой бархатной резолюцией. Зашёл на « хроники Туркмениста, там он поёт Каракум с гитарой, и с ВИА. Он ближе к Зеленскому, чем к диктатору. Развлекает народ, как может. Вообще в Туркмении хорошо, там тишь-гладь , президент изучает лекарственные травы. 11-ю книгу пишет.
21.07.2019, 19:35
Гость: Путник

Если так, то не случайно. Скорее всего помогли.
21.07.2019, 19:14
Гость: Андрей

Может теперь наконец этой тоталитарной тирании наконец придёт конец. А то порой складывается впечатление, что там такой беспредел, какой КНДР и близко даже не снился.
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