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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

19:42 21.07.2019
Гурбангулы Бердымухамедов. Фото с сайта kremlin.ru
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Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.

"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".

Темы: Туркменистан
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