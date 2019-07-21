Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны
Гурбангулы Бердымухамедов. Фото с сайта kremlin.ru
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.
"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".