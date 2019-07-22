4 сценария работы новой Верховной рады Украины

На Украине завершились досрочные парламентские выборы. Как может сложиться судьба нового украинского парламента?



Фото с сайта rada.gov.ua

По результатам национального экзитпола, пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает 44,2% голосов, «Оппозиционная платформа - За життя» Юрия Бойко и Виктора Медведчука - 11,4%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко - 8,8%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 7,4%, «Голос» Святослава Вакарчука - 6,5%.

Пока Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса, аналитический портал RuBaltic.Ru пофантазировал, как может сложиться судьба нового украинского парламента.

Сценарий №1: успех и благодарность потомков.

Ключевая задача, которая стоит перед Верховной радой IX созыва, - продолжение конституционной реформы, предусмотренной Минскими соглашениями. Формально она началась при президенте Петре Порошенко и подавалась как неопровержимое доказательство миролюбия украинской власти.

На деле же вся «реформа» свелась к принятию бутафорного закона «Об особом статусе Донбасса». Не были приняты закон об амнистии и закон о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), не говоря уже о закреплении в Конституции особенностей местного самоуправления в Донбассе.

В 11 пункте так называемого второго Минского соглашения четко прописано, что «особенности отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должны быть согласованы с представителями этих районов. Выработкой согласованных тезисов будет заниматься не парламент, а другие институты - трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске, министерство иностранных дел, лично президент. Поэтому многое здесь будет зависеть от слаженности работы не только парламента, но и различных ветвей власти.

В Верховной раде должны поддержать принципы реинтеграции Донбасса, согласованные с Донецком и Луганском. В противном случае может повториться печальный опыт «брексита».

Впрочем, Украине это не грозит. Аналитический портал RuBaltic.Ru уже писал, что внешнюю политику и Зеленский, и потенциальные партнеры его партии по коалиции отдают на откуп внешним игрокам. Если Запад даст четкий сигнал, то правящее большинство наверняка проголосует за весь пакет законов.

Имплементацию «Минска - 2» будут поддерживать «Оппозиционная платформа - За життя» и кандидаты-мажоритарщики, которые представляют «Оппозиционный блок». То есть 300 голосов для внесения изменений в Конституцию наберется без проблем.

Если мирные договоренности все же будут имплементированы, депутаты Верховной рады IX созыва золотыми буквами впишут свои имена в историю обновленной Украины, а президент Зеленский займет почетное место среди выдающихся политиков современности.

Разумеется, вероятность такого развития событий невысока.

Сценарий №2: конфликт парламента и Зеленского.

В украинской политике уже были подобные прецеденты: во время парламентского кризиса 2006–2007 годов президент Виктор Ющенко увяз в борьбе с Верховной радой и премьер-министром Виктором Януковичем, который пытался расширить свои полномочия. Правда, тогда партия «Наша Украина» находилась в оппозиции.

В новом созыве парламента «Слуга народа» станет основой коалиции, но это не значит, что Зеленский гарантированно избежит участи Ющенко.

Пропрезидентская фракция окажется недисциплинированной и плохо управляемой. Многих «зеленых» депутатов в розницу скупят олигархи (причем по довольно «демократичным» ценам), и те будут послушно отстаивать интересы новых хозяев, а не руководствоваться принципами партийной солидарности.

Партия «Слуга народа» и сейчас не является монолитом. В ней оказалось много случайных людей, которые, возможно, уже готовятся действовать в интересах оппонентов Зеленского. Свои квоты в списке и на мажоритарных округах получили представители различных групп влияния из окружения президента.

Это значит, что под крышей «Слуги народа» со временем выкристаллизуются отдельные конкурирующие друг с другом структуры. Зеленский может и сам не заметить, как потеряет над ними контроль.

Настоящий парламентский кризис вспыхнет в том случае, если новый премьер-министр начнет перетягивать на себя одеяло и заручится поддержкой Верховной рады.

Таким премьером может стать Юлия Тимошенко, которая конфликтовала со всеми без исключения президентами, начиная с Леонида Кучмы. Но не исключено, что даже условный человек Зеленского во главе правительства (к примеру, нынешний глава его офиса Андрей Богдан или секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк) будет вести свою игру и в конечном итоге отодвинет неопытного президента от реального управления страной.

Зеленский, как и Ющенко, наверняка будет искать возможность распустить строптивую Верховную раду (если только не смирится с ролью «декоративного» гаранта). Но найдутся ли для этого законные основания?

В любом случае, нынешний президент Украины рискует вступить в уникальный и анекдотичный конфликт с собственной партией.

Трудно предположить, чем закончится это противостояние. В любом случае, Украина в очередной раз проиграет.

Сценарий №3: роспуск в целях обновления, или самороспуск.

Некоторые украинские политологи сходятся во мнении, что депутаты Верховной рады IX созыва тоже будут вынуждены досрочно сложить свои мандаты.

Во-первых, сам Зеленский и его ближайшие соратники могут ужаснуться, какого монстра они завели в парламент.

Рейтинг несуществующей партии «Слуга народа» оказался настолько высок, что набирать кандидатов пришлось буквально по объявлению. На их фоне даже казак Гаврилюк покажется компетентным специалистом. Пока парламент пользуется «иммунитетом» от роспуска, у президента будет время выстроить полноценную партийную структуру, отфильтровать кадры и так далее.

Во-вторых, выборы прошли по старой смешанной системе, которую критиковал сам Зеленский. Уходящая Верховная рада успела принять избирательный кодекс, но заработает он только в декабре 2023 года, то есть аж после следующей парламентской кампании.

«Слуга народа» может попытаться ускорить этот процесс, а заодно инициировать досрочную «обкатку» новой избирательной системы. Народ будут убеждать, что это рациональное решение: новый парламент, избранный по новым правилам, будет лучше предыдущего.

Если «Слуга народа» выйдет из коалиции, распустить парламент будет нетрудно. Остальные партии просто не смогут сформировать большинство.

Теоретически Верховная рада может одобрить и некую процедуру самороспуска, которая сегодня в украинском законодательстве не предусмотрена. Такая практика существует в других странах (например, в Венгрии и Казахстане).

Впрочем, уже к осени рейтинги «Слуги народа» с высокой долей вероятности просядут. Опасность потерять изрядное количество мандатов будет сдерживать Зеленского от роспуска мандатов.

Сценарий №4: вялая каденция и фантомное большинство.

Депутаты нового созыва Верховной рады могут в общих чертах повторить судьбу своих предшественников. Этот сценарий видится наиболее вероятным.

Парламент не сможет справиться ни с реализацией Минских соглашений, ни с другими серьезными вызовами.

В лучшем случае коалиция не будет лоббировать принятие антиконституционных законов, раскалывающих украинское общество.

В поле зрения депутатов окажутся популистские инициативы вроде снятия депутатской неприкосновенности, изменения того же избирательного кодекса, расширения норм прямой демократии, строительства «государства в смартфоне» и так далее.

Присутствие в парламенте «Оппозиционной платформы - За життя» и партии «Европейская солидарность» - залог того, что под куполом Верховной рады снова будут проходить рукопашные схватки.

Рейтинг такого парламента со временем опустится до привычных и заслуженных 4%.

С высокой долей вероятности сама коалиция будет крайне непрочной. Тогда «Слуга народа» может перенять опыт Блока Петра Порошенко и «Народного фронта», которые после «развода» с «Самопомощью», «Батькивщиной» и Радикальной партией создавали видимость парламентского большинства, хотя и не имели 226 мандатов. Спикер Андрей Парубий при этом отказывался предоставить поименный список коалиции.

До конца разобраться в этой ситуации не смог даже Конституционный суд. Он лишь констатировал наличие «конституционного конфликта», предоставив народу право решить его путем участия в досрочных парламентских выборах. Но что делать, если в новой Верховной раде опять появится «фантомное» большинство?