Япония также обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

12:50

Токио выразил протест Москве и Сеулу в связи с инцидентом с участием российского самолета над Японским морем, пишет "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.

"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", - говорится в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее.

Утром во вторник южнокорейские военные завили, что российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем. Военные попросили самолет покинуть его, после чего были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы. Всего, по данным Сеула, южнокорейские самолеты сделали 360 выстрелов.

Инцидент произошел в районе острова Токто. По-японски он называется Такэсима и является предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Сообщалось, что в районе инцидента находились три российских самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В воздушное пространство Южной Кореи, согласно утверждениям Сеула, вторгся А-50.

Отмечается, что это первый случай, когда российский военный самолет нарушает воздушное пространство Республики Корея, хотя нарушения опознавательной зоны ПВО страны случаются периодически (Москва эту зону не признает).

В свою очередь в Минобороны РФ опровергли сообщения Сеула о нарушении воздушного пространства и предупредительных выстрелах. Как пишет РИА Новости, в ведомстве заявили, что маршрут Ту-95МС проходил без отклонений от плана, а южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры.

"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности", — заявили в министерстве.

При этом, добавили в Минобороны, южнокорейские летчики не выходили на связь с российскими самолетами, а затем отстрелили тепловые ловушки и удалились.

В военном ведомстве подчеркнули, что маршрут российских самолетов проходил в соответствии с международными правилами — в более чем 25 километрах от островов Токто — и от плана бомбардировщики не отклонялись.

В Минобороны также отметили, что южнокорейские летчики не в первый раз пытаются помешать полетам российской авиации над нейтральными водами Японского моря. При этом они ссылаются на некую самопроизвольно установленную "зону опознавания ПВО".

"Подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве опровергли утверждения Сеула о том, что самолеты открывали "предупредительный огонь".

"Никакого "предупредительного огня" со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, — ответ не заставил бы себя ждать", — заключили в министерстве.

