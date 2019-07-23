Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

14:34

Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым премьер-министром Соединенного Королевства. Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, за него отдали свои голоса 92153 члена Консервативной партии.

Джонсон получил 66% голосов консерваторов. Его конкурентом на выборах лидера партии был министр иностранных дел Джереми Хант.

Ожидается, что Джонсон официально вступит в должность главы правительства Великобритании 24 июля.

Британским консерваторам пришлось выбирать нового лидера партии и премьер-министра после того, как эти посты в мае покинула Тереза Мэй. Она ушла в отставку на фоне критики за неспособность завершить процедуру «Брекзита».

Борис Джонсон в 2008-2016 годах был мэром Лондона, а после два года возглавлял британский МИД. Он ушел из правительства из-за разногласий с Мэй по поводу «Брекзита». Джонсон выступает за выход из ЕС в октябре 2019 года, даже если Лондон не сможет договориться о сделке с Брюсселем.