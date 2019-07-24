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Китай выступил за полное уничтожение ядерного оружия

11:45 24.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Китайские власти выступили за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. В стране отметили, что не намерены участвовать в гонке вооружений. Ядерный потенциал Пекин собирается поддерживать на минимальном уровне.

Политика Китая относительно военных намерений описана в Белой книге по нацобороне. Ее постулаты опубликованы на сайте Госсовета КНР. В них в частности говорится о необходимости ввести полный запрет и уничтожить ядерное оружие.

«Китай <…> не намерен участвовать в гонке вооружений ни с одной страной», — отмечено в документе. Собственный ядерный потенциал Пекин хочет оставить на том уровне, который отвечает нуждам госбезопасности. Предполагается, что он будет минимальным.

При этом США стремятся к абсолютному военному превосходству, а Россия проводит военные реформы «нового облика», отмечается в Белой книге.

Китай, подчеркнуто в материале, никогда и ни при каких обстоятельствах не нажмет на красную кнопку первой. Кроме того, китайские власти гарантировали отсутствие со своей стороны угрозы применения ядерного оружия в отношении других государств.

Ранее доклад одного из членов парламентской ассамблеи НАТО раскрыл секретные места размещения ядерного оружия США. В документе указано, что 150 американских бомб расположены в Германии, Италии, Турции и других странах.

Темы: Китай, США, Ядерное оружие, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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24.07.2019, 18:19
Гость: а мне не жаль

Китай ,но и распада им нежелают . Китайцы-марионетки Ротшильдов. Вы у казахов спросите что китайцы им сделали.
24.07.2019, 17:52
Гость: Просто интересно?

И кого УЖЕ победили китайцы?
24.07.2019, 17:35
Гость: пенс

Китай уничтожит яо,уничтожит и Россия.Вопрос дураку- чем будет оборонятся Россия после нападения Китая,которое грядет неизбежно?
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