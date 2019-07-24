Китай выступил за полное уничтожение ядерного оружия

11:45

Китайские власти выступили за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. В стране отметили, что не намерены участвовать в гонке вооружений. Ядерный потенциал Пекин собирается поддерживать на минимальном уровне.

Политика Китая относительно военных намерений описана в Белой книге по нацобороне. Ее постулаты опубликованы на сайте Госсовета КНР. В них в частности говорится о необходимости ввести полный запрет и уничтожить ядерное оружие.

«Китай <…> не намерен участвовать в гонке вооружений ни с одной страной», — отмечено в документе. Собственный ядерный потенциал Пекин хочет оставить на том уровне, который отвечает нуждам госбезопасности. Предполагается, что он будет минимальным.

При этом США стремятся к абсолютному военному превосходству, а Россия проводит военные реформы «нового облика», отмечается в Белой книге.

Китай, подчеркнуто в материале, никогда и ни при каких обстоятельствах не нажмет на красную кнопку первой. Кроме того, китайские власти гарантировали отсутствие со своей стороны угрозы применения ядерного оружия в отношении других государств.

Ранее доклад одного из членов парламентской ассамблеи НАТО раскрыл секретные места размещения ядерного оружия США. В документе указано, что 150 американских бомб расположены в Германии, Италии, Турции и других странах.