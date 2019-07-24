«Тефлоновый Борис» во главе Британии: что ждет Россию

16:29

Новых антироссийских демаршей от Туманного Альбиона с таким премьером ожидать следует несомненно

Итак, свершилось – лидером Консервативной партии Великобритании, а, следовательно, и главой ее правительства стал Борис Джонсон. Аристократ по происхождению и евроскептик по убеждению, крайне одиозный и эксцентричный политик, «матерщинник и крамольник», из-за чего в британской прессе он получил прозвище «тефлоновый Борис», этот сэр, похоже, добился-таки цели, которую поставил перед собой долгие годы назад.

Фото с сайта topcor.ru

Хорошо ли это для Британии, скоро предстоит на собственном опыте выяснить ее жителям. А вот что этот карьерный взлет бывшего главы МИД может означать для России? Давайте попробуем разобраться.

«То ли негодяй, то ли мелкий жулик...»

Категории «хороший» и «плохой» человек к большой политике отношения, конечно же, не имеют в силу полной своей несостоятельности в таковой. Однако, говоря о личности сэра Джонсона, избежать некоторых воистину уничижительных характеристик, которыми наградили его собственные же бывшие коллеги, попросту невозможно.

Вынесенные в подзаголовок слова принадлежат никому иному, как Максу Гастингсу – редактор Daily Telegraph, газеты, в качестве брюссельского корреспондента которой Джонсон долгое время подвизался в Брюсселе. Там он прославился тем, что строчил статьи, в которых старался выставить Евросоюз в как можно более нелепом и невыгодном свете. Все бы ничего, но только критериями достоверности информации Джонсон при том абсолютно не заморачивался, периодически придумывая совершенно дикие истории – то про «стандартизацию еврогробов», то о чем-нибудь еще в том же роде. Неудивительно, что с предыдущего места работы – из лондонской Times - его уволили с позорной для любого журналиста формулировкой: «за вранье». Конкретно – за выдуманную цитату.

Гастингс говорил о «пренебрежении к правде» Джонсона и его «нравственной несостоятельности», приписывая ему к тому же еще и трусость вкупе с полнейшей беспринципностью и способностью моментально менять собственную позицию на противоположную.

Добавить к этому можно разве что упоминание о совершенно феноменальном хамстве этого сэра, звучащем в устах профессионального дипломата, впоследствии ставшего главой внешнеполитического ведомства Великобритании, особенно дико. Обозвать Хилари Клинтон «безумной медсестрой из психушки», Африку – «пятном на карте», а Папуа-Новую Гвинею – «страной убийц и каннибалов» – в этом весь Джонсон.

Самое интересное, что за безудержные словоизвержения ему приходилось неоднократно извиняться, как приватно, так и публично. И что?! Сэр изволил по этому поводу пошутить насчет того, что при назначении на пост главы МИД ему следовало бы составить «персональный маршрут для извинений» – и продолжил в том же духе.

Некоторые его «шуточки», в частности, относительно лидеров других государств, настолько переходят все пределы не то что дипломатического этикета, но и приличия вообще, что остается только удивляться, как сэра Бориса не прибили в той же Турции. Или, допустим, в России...

Русофобствующий «русофил»

Русофилом, между прочим, Джонсон называл себя сам – намекая при этом на некие «корни», которые тянутся от его действительно аристократического рода в нашу страну, и приводя в качестве подтверждения действительно довольно нетипичное для Британии имя. Все это, впрочем, нисколько не мешало ему быть в последние годы одним из наиболее последовательных и ярых врагов России на внешнеполитической арене. Даже если списать на абсолютно не имеющий удержу этого сэра трепача язык, все его, мягко говоря, недружественные высказывания в ее адрес – вроде «межконтинентального баллистического вранья», «ужасных и разрушительных действий Москвы», «полной недемократичности» нашей страны и, наконец, утверждения Джонсона об отсутствии в ней нормальных туалетов - остаются ведь еще и вполне реальные дела.

Максимальный градус истерии вокруг «отравления Скрипалей», вина за которое им была изначально и бездоказательно возложена на Россию – «заслуга» как раз едва ли не в первую очередь Джонсона. Высылка наших дипломатов – причем не только из Лондона, но и из 27 прочих европейских столиц, это, опять-таки, его личное достижение. Равно как и обрушившиеся на нашу страну санкции по данному поводу.

Вообще говоря, для создания негативного имиджа России в мире он, находясь на посту главы британской дипломатии, приложил усилий, пожалуй, побольше, чем все его западные коллеги, вместе взятые. В итоге это приводило к результатам, зачастую бившим как раз по его соотечественникам. Пример – английские футбольные болельщики, которые были запуганы собственным МИД до такой степени, что едва не пропустили мировой чемпионат, проходивший в нашей стране.

Особенно яростным и оголтелым нападкам Джонсон подвергал Москву за оказание ею поддержки и военной помощи законному президенту Сирии Башару Асаду. Тут уж доходило до форменных дипломатических скандалов – вроде того случая, когда он принялся призывать англичан устраивать демонстрации под российскими дипломатическими учреждениями в Британии и чуть ли не брать их штурмом.

Впрочем, относительно вопросов, касающихся Украины и присоединения к нашей стране Крыма, новоиспеченный британский премьер всегда занимал все ту же антироссийскую позицию, твердя об «аннексии», «агрессии» и тому подобных вещах.

Да, от Джонсона периодически звучали и слова, которые при желании можно было бы истолковать в качестве позитивных. К примеру – его заявление о том, что «Россию нельзя демонизировать и пытаться загнать в угол», или многочисленные рассуждения на тему возможного «сотрудничества» Запада с Москвой хотя бы в области борьбы с терроризмом.

Однако, скажем так, «общий баланс» его высказываний и действий относительно России складывается ни в коем случае не в положительную сторону. И ожидать того, что хоть какие-то изменения к лучшему произойдут после того, как Джонсон станет главой правительства, было бы, как минимум, наивно.

Нельзя также и утверждать, что его премьерство приведет к ухудшению отношений между Лондоном и Москвой. Но это – исключительно по той причине, что ухудшать-то собственно, уже нечего и некуда. Дальше только, упаси бог, открытая война, на которую англичане, конечно, не решатся. Однако новых антироссийских демаршей от Туманного Альбиона с таким премьером ожидать следует несомненно.

При этом, возможно, куда больше проблем нам может доставить неконтролируемый, так называемый «жесткий» Brexit, который у Джонсона, похоже, на уме. Деструктивные процессы, которые неизбежно затронут всю Европу в том случае, если развитие ситуации пойдет именно по этому сценарию, «аукнутся» и России – как минимум, в экономической плоскости.

Впрочем, время покажет. Борис Джонсон, взлетевший к вершине власти как раз на волне евроскептицизма, более всего, как уже говорилось, «славится» собственным умением разворачиваться на 180 градусов. Как будет на сей раз – увидим. Так или иначе, скучно с ним не будет наверняка!