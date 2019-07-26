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Польша направит Путину приглашение на годовщину освобождения Освенцима

13:14 26.07.2019
Флаг Польши. Фото с сайта Pixabay.com

Власти Польши намерены пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), которые пройдут в начале 2020 года. Об этом в эфире польского радио Trójka заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

«Факт освобождения лагеря Советской армией является историческим, он неоспорим, и готовность к сотрудничеству с нашей стороны абсолютна», — приводит слова Спыхальского РБК.

Следует отметить, что приглашение будет выслано на фоне отказа Польши пригласить российского президента на годовщину начала Второй мировой войны. На прошлой неделе вице-премьер Польши Яцек Сасин сообщил, что присутствие Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, было бы неуместно. Он назвал президента России «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении своих соседей». «И я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами», — сказал политик.

Темы: Польша, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 17:38
Гость: Мимино.

Чита
Рита
Читамаргарита
Э..
26.07.2019, 17:09
Гость: CAB

Отличная новость, вопреки злобы/ненависти.
Была б злоба как залоба, ненависть как ненависть, ведь в такой степени это мелко/мелочно/ничтожно/поганенько, что затмила мало-мальский разум, чувство благодарности/ответственности со всех сторон.
Сколько русских тел/душ как СССР так и после 1917 г., оказавшиеся во Франции/Бельгии, войнов сопротивления, прошло через концлагеря, и там сопротивлялись.
Нет достойной ни памяти о них, ни благодарности им.
Как Вы, увж. россияне, форумчане, думаете, нe низко ли мы опустили себя, до крайней пошлости?
М.б., это наше время, мы, сегодняшние, должны/обязаны перекосы/ извилины/моршины того времени расправить.
"Есть такие веши, к. никогда не возьмешь силою...
Вспомним басню - ведь не дождем, не ветром сдернуло плашь с путника, а солнцем..."/ФД/.
"Один час справедливости лучеше 70 лет молитв"/пословица/. Справедливо/достойно прсутствие главы РФ на этих торжествах, как представителя всех русских/славян/бывш. СССР узников
Будем бояться солнца/света, памяти/благодарности, россияне?
26.07.2019, 17:04
Гость: Чингачгук

резун шо ли
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