Польша направит Путину приглашение на годовщину освобождения Освенцима

13:14

Власти Польши намерены пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), которые пройдут в начале 2020 года. Об этом в эфире польского радио Trójka заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

«Факт освобождения лагеря Советской армией является историческим, он неоспорим, и готовность к сотрудничеству с нашей стороны абсолютна», — приводит слова Спыхальского РБК.

Следует отметить, что приглашение будет выслано на фоне отказа Польши пригласить российского президента на годовщину начала Второй мировой войны. На прошлой неделе вице-премьер Польши Яцек Сасин сообщил, что присутствие Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, было бы неуместно. Он назвал президента России «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении своих соседей». «И я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами», — сказал политик.