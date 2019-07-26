В сенате США представили отчет о вмешательстве России в выборы

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Россия вмешивалась в американские избирательные процессы как минимум с 2014 года. К таким выводам пришли в комитете по разведке Сената США.

Отредактированная версия 67-страничного доклада, подготовленного комитетом по итогам собственного расследования, была опубликована накануне.

«По меньшей мере с 2014 года и вплоть до 2017 года российское правительство вело обширную деятельность против избирательной инфраструктуры США на государственном и местном уровнях», - сказано в документе.

Как отмечают конгрессмены, вмешательство не оказало непосредственного эффекта. Не удалось найти свидетельств, что результаты волеизъявления где-то были изменены, а какие-либо машины для голосования – взломаны. Намерения Москвы пока остаются неясными, сообщает «Право.ру».

«Возможно, Россия исследовала уязвимости в системах голосования, чтобы использовать их позже», - предполагает комитет. Другой вариант заключается в том, что власти РФ пытались подорвать доверие к выборам 2016 года.

Комитет рекомендует правительству не ограничивать реакцию на подобную киберактивность. Противники США должны понимать, что такие атаки будут расценены как враждебный акт, на который «мы ответим соответствующим образом». «Принцип сдерживания» предлагается включить во «всеобъемлющую кибердоктрину» американских властей.

Россия отвергает любые обвинения в том, что она пыталась повлиять на политическую систему США. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который более двух лет расследовал «российское дело», считает, что такие попытки были.

Речь идет об активной кампании в соцсетях, нацеленной на нагнетание политических противоречий среди избирателей, а также о сливах информации, компрометирующей Демократическую партию и ее кандидата Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.