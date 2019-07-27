В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса

19:00

Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.

Басурин заявил, что в Краматорске было проведено экстренное совещание по оценке деятельности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении, пишет RT.

Совещание было проведено в связи с полным отказом членов батальона согласовывать свои действия в вопросах применения оружия.

В связи с этим на совещании было решено вывести подразделения с переднего края обороны.

Соответствующее решение направлено на рассмотрение главам МВД Украины и Нацгвардии — Арсену Авакову и Николаю Балану.