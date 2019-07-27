]]>
]]>
Главная В мире Новости

В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса

19:00 27.07.2019
Фото с сайта azov.org.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.

Басурин заявил, что в Краматорске было проведено экстренное совещание по оценке деятельности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении, пишет RT.

Совещание было проведено в связи с полным отказом членов батальона согласовывать свои действия в вопросах применения оружия.

В связи с этим на совещании было решено вывести подразделения с переднего края обороны.

Соответствующее решение направлено на рассмотрение главам МВД Украины и Нацгвардии — Арсену Авакову и Николаю Балану.

 

Темы: Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.07.2019, 21:20
Гость: Carlos

Еще вопрос, кто кого и откуда выведет: киевское "руководство" выведет Азов из Донбасса, или Азов выкинет это, так называемое, "руководство" из Киева. В принципе, у Главкомика Хеленского есть законно купленная, на честно заработанные им деньги, квартира в Крыму, в Ялте. Квартира отличная, в престижном районе - есть куда сваливать.
27.07.2019, 19:45
Гость: Владимирыч

Может перестреляют друг друга- надоели всем.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.