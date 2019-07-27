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Прокуратура США требует от россиянина Винника $100 млн

11:18 27.07.2019
Фото со страницы Bits.media ‏ в соцсети
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Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника и ныне не существующей интернет-биржи криптовалют ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. .

Согласно материалам дела, иск был подан в четверг, 25 июля. Прокуратура требует от россиянина уплаты штрафа в размере $12 млн. При этом интернет-биржа криптовалют должна, по мнению стороны обвинения, выплатить $88 млн 596 тыс. 314, сообщает ТАСС.

В иске отмечается, что ни руководство ВТС-е, ни сам Винник, который, по мнению прокуратуры, занимал в компании "высокую руководящую должность", не предприняли попыток зарегистрировать свою деятельность в Финансовой разведке США (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). Помимо этого они якобы не соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщали о какой-либо подозрительной активности.

При этом, как отмечает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались порядка 700 тыс. человек по всему миру, многие из них были из США. Так, в иске отмечается, что только с территории Соединенных Штатов через онлайн-биржу были переведены порядка 21 тыс. биткоинов на общую сумму более $296 млн.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, Он до сих пор находится в греческой тюрьме.

Темы: США, Резонансные судебные процессы в мире
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Комментарии читателей
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27.07.2019, 15:42
Гость: Остап

Винникам лучше в Израиле отдыхать, оттуда выдачи нет.
27.07.2019, 15:02
Гость: gvozd

самое возмутительное в этом беспределе, винник Никогда не имел никаких дел с педостаном, работал на ДРУГОМ континенте!!!! никогда не был в сша..
операции с биткойном не запрещены в рф, сам биткойн изо всех сил не признается как деньги.. и непонятно почему он должен "регистрироватся" у каких то бандитов в сша.
вобщем человека Похитили и вывезли на расправу на основании хотелок какого придурка в педостане.. без каких либо оснований.
получается что Внутренние правила педостана обязятельны для граждан рф...?!
и это никак не коментируется даже мидом рф..
27.07.2019, 14:40
Гость: Оллес

Вообще-то это никакой не винник ,а Вейнер,и нужно не штрафовать,а садить все это ворье на электротабуретку :)))
так моджет потому и такие "церемонии" ?
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