Прокуратура США требует от россиянина Винника $100 млн

11:18

Прокуратура США подала иск против россиянина Александра Винника и ныне не существующей интернет-биржи криптовалют ВТС-е с требованием возместить $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. .

Согласно материалам дела, иск был подан в четверг, 25 июля. Прокуратура требует от россиянина уплаты штрафа в размере $12 млн. При этом интернет-биржа криптовалют должна, по мнению стороны обвинения, выплатить $88 млн 596 тыс. 314, сообщает ТАСС.

В иске отмечается, что ни руководство ВТС-е, ни сам Винник, который, по мнению прокуратуры, занимал в компании "высокую руководящую должность", не предприняли попыток зарегистрировать свою деятельность в Финансовой разведке США (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network). Помимо этого они якобы не соблюдали требования по борьбе с отмыванием денег и не сообщали о какой-либо подозрительной активности.

При этом, как отмечает прокуратура, услугами ВТС-е воспользовались порядка 700 тыс. человек по всему миру, многие из них были из США. Так, в иске отмечается, что только с территории Соединенных Штатов через онлайн-биржу были переведены порядка 21 тыс. биткоинов на общую сумму более $296 млн.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, Он до сих пор находится в греческой тюрьме.