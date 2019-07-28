Развалили СССР — развалим и ЕС: в Эстонии аплодируют «брекситу»

Глядишь, пройдет еще несколько лет, и Эстония будет с гордостью говорить о себе как о стране — разрушителе империй

В Эстонии разгорается политический кризис из-за заявлений лидеров правящей Консервативной народной партии (EKRE) о сходстве Советского Союза с ЕС и о поддержке Великобритании, которая решила выйти из европейской «тюрьмы народов». Правящая мифология «советской оккупации» Эстонии повышает градус скандала десятикратно. Проевропейские силы пытаются возражать, и выяснение отношений с EKRE уже дошло до требований отставки правительства и импичмента президента.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Министр внутренних дел Эстонии и председатель ультраправой партии EKRE Март Хельме направил главному британскому евроскептику Борису Джонсону публичное поздравление с избранием новым премьер-министром Великобритании.

В своем письме Хельме пожелал Джонсону успехов на том трудном пути, по которому идет сейчас Британия. Имелся в виду «брексит». Эстония, заверил глава МВД, всегда будет другом и союзником англичан на тяжелом пути возвращения утраченного суверенитета.

«Мы также были готовы терпеть трудности и неудачи. За выбор собственного пути всегда приходится платить. Желаю вам сил и решимости в трудностях, с которыми вы сталкиваетесь», — сказал Март Хельме о том, как сложно выйти из союзов, в которых страна не хочет находиться, намекая на выход Эстонии из состава СССР. Лидер EKRE предложил эстонскому премьеру поделиться опытом борьбы Восточной Европы за выход из соцлагеря.

Можно себе представить масштабы последовавшего скандала.

Эстония без малого 30 лет рассказывала миру о «советской оккупации», сравнивала Советский Союз с Третьим рейхом, а теперь один из ее руководителей уподобляет «брексит» распаду СССР и фактически приветствует развал Евросоюза.

«Член правительства Эстонии сравнивает Европейский союз с Советским Союзом. Нашим дипломатам все сложнее говорить, что политика не изменилась», — обратился МИД Эстонии к правительству с призывом: что делать?! После подобных заявлений в Брюсселе могут справедливо задаться вопросом: уж не собралась ли Эстония на выход вслед за Великобританией?

«Мы ведем независимую и последовательную внешнюю политику, политику безопасности, прежде всего, через наше членство в ЕС и НАТО. Для Эстонии важны единство и сотрудничество ЕС и НАТО», — прокомментировал эпатажную выходку своего министра глава правительства Эстонии Юри Ратас. Премьер-министр потребовал от союзников по коалиции придерживаться этих признаков и не сравнивать Советский Союз с Европейским.

После такого обмена любезностями в политической атмосфере Эстонии повеяло распадом коалиции и отставкой правительства.

Ощущение надвигающегося политического кризиса усилили слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что она ненавидит EKRE.

Кальюлайд это сказала не в связи с письмом Марта Хельме Борису Джонсону, а вообще. Просто вот бесят они ее. В принципе. «Я ненавижу их за их поведение, и я прошу прощения за то впечатление, которое они могли создать. Теперь я должна объяснить их глупые шаги», — сказала президент Эстонии о правящей партии, и та в ответ потребовала объявить ей импичмент.

Эстонским ультраправым в этой ситуации снизить бы напряжение, разрядить обстановку. Но нет. Лидеры Консервативной народной партии почувствовали, что «поймали волну», и продолжили атаку, сравнив европейскую идеологию с советской, которую Эстония же все эти годы учила европейцев считать равной нацистской.

«У обоих есть только одна "правильная" (левая) идеология, а ее противников считают врагами, которых необходимо репрессировать. Выход из обоих союзов объявлен немыслимым. Хотя выборы (даже референдумы!) могут проводиться в обоих союзах, но у власти должны быть только те, кто поддерживает правильную идеологию (Керсти Кальюлайд, по сути, только что сказала нам то же самое). Национальные силы объявлены основными врагами нынешнего режима в обоих союзах», — заявил сын и первый заместитель Марта Хельме в EKRE — министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

Как говорят в Одессе, «картина маслом». Министр внутренних дел аплодирует «брекситу», а глава Минфина говорит, что выборы и референдумы в Евросоюзе — это имитация демократии, и Брюссель тоталитарными советскими методами защищает господствующую идеологию.

Примечательно, что ведется эта глубокая политологическая дискуссия о сути Евросоюза в момент, когда в Брюсселе делят места в структурах европейской власти между странами — членами ЕС. Маленькой и не имеющей никакого влияния Эстонии в этом торге изначально мало что светит, а когда Брюссель проинформируют, какие разговоры ведет в Таллине руководство страны, гордой прибалтийской республике в руководстве ЕС отдадут пост консьержки на входе в здание Еврокомиссии.

Однако семейство Хельме это обстоятельство, судя по всему, абсолютно не смущает. Оно явно не рассчитывает на карьеру в Брюсселе, в отличие от предыдущего поколения прибалтийских руководителей.

Едва ли тут дело в убеждениях и выстраданной политической позиции. Какие убеждения могут быть у Марта Хельме, в прошлом редактора детского журнала «Пионеэр» — официального издания ЦК Коммунистической партии Эстонии? У подобных прибалтийских «перевертышей» может быть только холодный политический расчет.

Эстонские ультраправые чувствуют, что их обиды и жалобы на Евросоюз на эстонском политическом рынке становятся гораздо более востребованны, чем устаревший лучезарный еврооптимизм молившегося на Брюссель старого правящего класса.

Во-первых, ЕС уже дал Эстонии все, что мог дать. Дотации из бюджета ЕС для бедных стран Восточной Европы уже сокращаются и в будущем могут только сокращаться. К реально денежным и власть дающим местам в Брюсселе западные европейцы провинциалов с восточной окраины не подпустят. Остается «бузить», ныть про разрушенную европейской интеграцией эстонскую экономику (EKRE уже ноют) и требовать материальную компенсацию за «европейскую оккупацию».

Во-вторых, вечная тема униженных и оскорбленных, маленьких народов — невинных жертв, которых все время оккупирует кто-то большой и сильный, — это неотъемлемая часть эстонского культурного кода.

Несчастных маленьких эстонцев все время кто-то оккупировал. Датчане оккупировали, шведы оккупировали, немцы оккупировали, русские оккупировали.

Теперь вот оккупирует Европейский союз, который, как и все предыдущие, должен за это платить и каяться.

Сказанное не значит, что эстонцы (к латышам и в меньшей степени к литовцам это тоже относится) всю свою историю борются за независимость с оккупантами. Наоборот, им всегда нужен «оккупант», к которому можно обращаться с претензиями за поруганное достоинство. Без оккупантов профессиональные жертвы оккупаций просто жить не могут.

Страны Балтии, может, и в ЕС с НАТО вступали, чтобы обрести себе очередных «оккупантов» и начать бороться с ними за независимость и за возмещение ущерба от «оккупации».

Сейчас, когда Евросоюз впал в хронический кризис, это время пришло.

Так, глядишь, пройдет еще несколько лет, и Эстония будет с гордостью говорить о себе как о стране — разрушителе империй. Развалили Советской Союз — не без нашего участия развалился и Европейский.