Борис Джонсон создал «военный кабинет» для проведения жесткого «Брексита»

21:51

Недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон уже сформировал группу министров, на которых возложена задача проведения «Брексита» «любыми возможными средствами» и которых уже назвали военным кабинетом (так в Великобритании называют усеченный состав кабинета, формируемый во время войны и состоящий из важнейших министров), пишет «Коммерсант».

В состав «военного кабинета» помимо самого Бориса Джонсона вошли канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, ответственный за подготовку к жесткому «Брекситу», министр финансов Саджид Джавид, министр иностранных дел Доминик Рааб, министр по вопросам «Брексита» Стив Баркли и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. Все они поддерживают выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Как заявил изданию The Sunday Times Майкл Гоув, британское правительство исходит из предположения, что Брюссель не пойдет на уступки, и готовится к жесткому «Брекситу», хотя и продолжает надеяться на изменение позиции властей ЕС. «С новым премьер-министром, новым правительством и новой ясной миссией мы выйдем из ЕС 31 октября. Никаких “если”. Никаких “но”. Больше никаких задержек. “Брексит” состоится»,— заявил он.