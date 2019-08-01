В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17

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Малайзия выступает за открытое расследование катастрофы лайнера "Малайзийских авиалиний" в небе над Украиной в 2014 году и призывает отказаться от голословных обвинений в адрес России. Об этом газете "Известия" рассказал глава малайзийского МИДа Сайфуддин Абдулла.

Он указал на то, что расследование в настоящее время продолжается, но ряд стран Запада уже называет виновных - как отдельных лиц, так и целые страны.

"Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении", — заявил Абдулла, подчеркнув, что отношения Малайзии и России из-за этого не пострадали.

Также дипломат пожаловался на то, что Куала-Лумпуру отказывают в полном доступе к данным следствия. В заключение он призвал все стороны расследования оставаться "максимально беспристрастными" и предоставить малайзийским властям возможность изучить все материалы дела.

Малайзия неоднократно высказывала недоверие выводам стран Запада о вине России в крушении MH17. Так, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в июне заявлял, что западные страны заранее возложили на Россию ответственность за крушение MH17. До этого он называл необоснованными выводы Объединённой следственной группы (JIT) под руководством Нидерландов.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В 2016 году группа следователей заявила, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук". Затем они также сообщили, что ракетная установка прибыла в Донбасс из российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к катастрофе в Донбассе. Российский МИД ставил под вопрос работу группы следователей.