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Климкин предсказал бегство половины украинцев за рубеж

10:54 4.08.2019
Фото со страницы Павла Климкина в соцсети
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом.

"Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там", - приводит слова министра РИА Новости.

В то же время Климкин отметил, что главной ценностью Украины являются люди. "Самая большая ценность, которая есть в Украине – это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и на справедливость. Конечно, важно и благосостояние", - заявил дипломат.

Ранее глава МИД выражал мнение, что в массовом отъезде украинцев в другие страны в поисках работы нет ничего страшного, но называл данный процесс "мегавызовом для страны".

В апреле прошлого года Климкин заявил о намерении вернуть домой проживающих в России украинских граждан. По его словам, в России сейчас проживает каждый двенадцатый украинец.
 

Темы: Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 16:59
Гость: Чугункин - это практически жираф

Если бы только Чугункин. Там вообще во власти нет профессионалов. С 1991-го года. Сначала были перекрасившиеся камуняки, которые отодвинули всеми правдами, а больше неправдами РУХовских борцов за свободу, дело до убийств доходило. А потом понеслась приватизация и к власти окончательно пришли бандиты. Население обобрано до нитки. Это ещё повезло, что Польша дает миллионам заработать, а так бы вообще лапу сосали.
Чего следует опасаться - аварии на какой-нибудь АЭС. Там давно уже пора все капитально ремонтировать под надзором профессиональных разработчиков из Москвы, но этого не делается. Любой ремонт ограничивается всего лишь покраской. И ещё в реакторы суют что попало. Короче, бежать придется всем. Но всем не удастся. Сколько надо на устранение аварии, те будут перехвачены на границе с Польшей и прямо туда, где радиация, под конвоем. А вот с этого момента всё руководство будет в руках профессионалов. Готовьтесь, скакуны.
04.08.2019, 16:48
Гость: Carlos

Он и не должен содержать европейца, он должен обслуживать европейского господина, угождать ему...
04.08.2019, 16:45
Гость: Carlos

Да нет разницы между власовцем и бандероцем - оба немецкие холуи.
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