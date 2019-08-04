Климкин предсказал бегство половины украинцев за рубеж

10:54

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом.

"Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там", - приводит слова министра РИА Новости.

В то же время Климкин отметил, что главной ценностью Украины являются люди. "Самая большая ценность, которая есть в Украине – это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Украинцы заслуживают свободу и на справедливость. Конечно, важно и благосостояние", - заявил дипломат.

Ранее глава МИД выражал мнение, что в массовом отъезде украинцев в другие страны в поисках работы нет ничего страшного, но называл данный процесс "мегавызовом для страны".

В апреле прошлого года Климкин заявил о намерении вернуть домой проживающих в России украинских граждан. По его словам, в России сейчас проживает каждый двенадцатый украинец.

