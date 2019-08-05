Дональд Трамп узаконит смертную казнь за массовые расстрелы

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После двух случаев стрельбы на почве расовой ненависти в Техасе и Огайо президент США Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к нации, предложив ряд радикальных мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Главным шагом американской администрации станет введение смертной казни за массовые убийства. Трамп уже дал поручение министерству юстиции, чтобы оно подготовило законопроект о высшей мере наказания за преступления на почве ненависти и массовые убийства.

«Чтобы эта высшая мера наказания приводилась в исполнение быстро, убедительно и без многих лет ненужных задержек», — приводит слова Трампа «Росбалт»..

Кроме того, президент получил Федеральному бюро расследований (ФБР) активизировать выявление «доморощенных экстремистов» в США.

«Мы должны признать, что интернет предоставил опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой, а также совершать безумные поступки. Мы должны пролить свет на темные участки интернета и останавливать массовые убийства прежде, чем они будут совершены», — подчеркнул он.

После массовых расстрелов ярый защитник оружейного лобби Трамп впервые согласился пойти на уступки в вопросе ограничения свободной продажи оружия. Он обратился к Конгрессу с призывом принять закон об обязательной проверке биографических данных при покупке оружия и при необходимости объединить его с миграционной реформой.

В результате бойни в техасском Эль-Пасо (город расположен на границе с Мексикой) 20 человек погибли и 26 пострадали. 21-летний стрелок палил по людям в торговом центре, погибли в том числе семь мексиканцев. В городе Дейтон в Огайо 24-летний молодой человек убил девятерых и ранил 27 человек, его самого застрелила полиция.