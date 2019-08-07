]]>
]]>
Главная В мире Новости

Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева

23:38 7.08.2019
Стоп-кадр из видео
Материалы по теме:

Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. 

Около 1 тыс. сторонников бывшего главы государства блокируют подъезд к дому. Идут столкновения с силовиками, пишут "Известия".

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-лидера страны. Сторонники Атамбаева смогли отбить первый штурм его дома. По данным минздрава республики, число пострадавших достигло 36, один человек погиб.

Сообщалось, что политик задержан, однако депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла эту информацию. По ее словам, экс-президент «обороняется у себя дома». Кроме того, по информации СМИ, правоохранителям не удалось задержать политика. Также адвокат Атамбаева заявил, что бывший глава Киргизии находится в безопасном месте.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек на фоне сообщений о спецоперации. Он проведет срочное заседание Совета безопасности республики утром в четверг, 8 августа.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. «За» проголосовали 103 из 110 депутатов.

За неделю до этого парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и другие. 25 июня генпрокуратура частично поддержала обвинения. Атамбаев назвал их «абсурдными» и заявил о готовности ответить за все свои поступки на посту главы государства. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, ему может грозить пожизненный срок.

Темы: Киргизия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.08.2019, 07:46
Гость: гость

"В России и бывших республиках существует порочная практика валить всю вину за собственные провалы и не компактность на своих предшественников на бывших руководители и президентов чтобы как-то оправдать свои косяки."
******************************************************************
"фсё отвенценосцев романовых"...

Иосиф Джугашвили(Сталин) наверное первый кто за 300-лет не стал обвинять предшественников.
08.08.2019, 07:45
Гость: личный опыт

походу Москва его послала в пешее эротическое путешествие.
Если каждого проворовавшегося царька привечать, вилл на Рублевке не хватит.
08.08.2019, 07:43
Гость: личный опыт

и этих людей мы 70 лет пытались втянуть за уши в цивилизацию...кормили, учили, лечили. Академию наук им создали.
Максимум, что им можно доверить - унитазы мыть и улицы убирать.
Советские краснопузые были или наивными как дети или кретины.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.