Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева

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Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.

Около 1 тыс. сторонников бывшего главы государства блокируют подъезд к дому. Идут столкновения с силовиками, пишут "Известия".

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-лидера страны. Сторонники Атамбаева смогли отбить первый штурм его дома. По данным минздрава республики, число пострадавших достигло 36, один человек погиб.

Сообщалось, что политик задержан, однако депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла эту информацию. По ее словам, экс-президент «обороняется у себя дома». Кроме того, по информации СМИ, правоохранителям не удалось задержать политика. Также адвокат Атамбаева заявил, что бывший глава Киргизии находится в безопасном месте.

Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек на фоне сообщений о спецоперации. Он проведет срочное заседание Совета безопасности республики утром в четверг, 8 августа.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. «За» проголосовали 103 из 110 депутатов.

За неделю до этого парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и другие. 25 июня генпрокуратура частично поддержала обвинения. Атамбаев назвал их «абсурдными» и заявил о готовности ответить за все свои поступки на посту главы государства. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, ему может грозить пожизненный срок.