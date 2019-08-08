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Медведев приехал в Киргизию в день задержания Атамбаева

21:57 8.08.2019
Фото с сайта government.ru
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прилетел в Киргизию, где в городе Чолпон-Ате пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета.
Свое участие в форуме подтвердили участие главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Комментируя ситуацию с задержанием экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, Медведев отметил, что это - внутреннее дело Киргизии. Премьер-министр РФ считает, что Киргизия исчерпала "лимит на революции".

"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране. Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, в том числе ударит даже и по нашему Евразийскому проекту", - сказал Медведев.

"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан - наш крупный партнер, наши друзья здесь живут", - цитирует Медведева ТАСС

Темы: Киргизия, Визиты и важные переговоры российских политиков, Дмитрий Медведев
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08.08.2019, 22:40
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