Французы вновь потребовали от России вернуть царские долги

13:11

Во Франции депутат Национального собрания Франсис Веркамер обратилcя к правительству с просьбой решить вопрос о мерах по окончательному разрешению вопроса о российских выплатах по облигациям царских времен, пишет RT.

Парламентарий предложил обратить внимание на права держателей облигаций, выданных Российской империи во второй половине XIX — начале XX века.

По его словам, спустя сто лет потомки разоренных держателей (облигаций) по-прежнему требуют возврата вложенных денежных средств. Он настаивает на том, что несмотря на выплаты $400 млн со стороны России по договору от 27 мая 1997 года (по которому РФ выплатила долги РИ), держатели облигаций остались в потерпевших. Некоторым владельцам вернули деньги, но в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций.

Веркамер также отметил, что потомки инвесторов ждут от правительства мер по разрешению кредиторской задолженности и и окончательного разрешение данной тяжбы.

Ранее сообщалось, что французы потребовали от России вернуть долги по облигациям царских времен на общую сумму около €30 млрд.

По словам экспертов издания, с точки зрения международного права вопрос был окончательно закрыт на уровне правительств двух стран, а потому никаких финансовых претензий в отношении Москвы быть не может.

«Этот вопрос был окончательно урегулирован на уровне правительств двух стран. Но во Франции есть несколько ассоциаций таких вкладчиков, которые всё время требуют, недовольны и рассчитывают дополнительно получить от России определённые суммы. Но этот вопрос закрыт, к нему никто не будет возвращаться, несмотря на просьбы со стороны каких-то общественных организаций. Так что здесь с юридической точки зрения никаких перспектив у этих людей, которые обращаются во французские органы власти, нет», — цитирует издание слова своего эксперта.

RT напоминает, что в 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. Французские инвесторы в течение трёх последующих десятилетий вложили в них около 15 млрд франков (что эквивалентно современным €53 млрд). Некоторые вкладчики из Франции даже успели получить прибыль. Однако в 1918 году возглавлявший советское правительство Владимир Ленин подписал Декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств.