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Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство

13:21 9.08.2019
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Спустя четыре года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Пассажирский лайнер авиакомпании «Глобус», летевший из Италии в РФ, был вынужден пролететь над украинской территорией из-за мощного грозового фронта.

«7 августа 2019 года пилот воздушного судна Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в город Москва (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины», — приводит «5 канал» сообщение госпредприятия «Украэроруха» в Facebook.

Отмечается, что самолет пролетел над Львовской областью. В общей сложности он находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

В России положительно отреагировали на допуск российского самолета в воздушное пространство Украины. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это отличная новость. «Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова на своей странице в соцсети.

Киевские власти в октябре 2015 года приняли решение прекратить авиасообщение с Россией, несмотря на миллионы своих граждан, которые работают на территории РФ. Более того, российские воздушные судна не могут даже транзитом лететь через Украину.

Темы: Авиасообщение в мире, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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09.08.2019, 16:54
Гость: всем повезло!

Самолету - что без последствий прошмыгнул мимо Яроша, львовянам - что он не свалился им на голову, Украине - что её не обвинят, что завалила его.
Слава Богу!
09.08.2019, 16:24
Гость: во-во как раз

разница менталитетов- ихтамнеты убили 4 военных ВСУ, а Украина пропустила лайнер спасая жизни пассажиров...
09.08.2019, 14:55
Гость: Виктор.Красноярск

«Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова на своей странице в соцсети.
Ну офигеть ,не забыла бы в ножки кинуться и облабызать. А с достоинством сказать спасибо нельзя , не привыкла.
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