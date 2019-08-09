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Спустя четыре года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство. Пассажирский лайнер авиакомпании «Глобус», летевший из Италии в РФ, был вынужден пролететь над украинской территорией из-за мощного грозового фронта.

«7 августа 2019 года пилот воздушного судна Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в город Москва (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины», — приводит «5 канал» сообщение госпредприятия «Украэроруха» в Facebook.

Отмечается, что самолет пролетел над Львовской областью. В общей сложности он находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

В России положительно отреагировали на допуск российского самолета в воздушное пространство Украины. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это отличная новость. «Отличная новость! Спасибо!» — написала Захарова на своей странице в соцсети.

Киевские власти в октябре 2015 года приняли решение прекратить авиасообщение с Россией, несмотря на миллионы своих граждан, которые работают на территории РФ. Более того, российские воздушные судна не могут даже транзитом лететь через Украину.