В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

10:39

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Эксперт заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути конфликта с Россией.

«Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут», — приводят слова политолога «Известия».

Рар также обратил внимание на то, что за 15 лет Киев мог провести определенные реформы, однако этого не произошло, и время можно считать упущенным.

«Расширения Европейского союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать», — заключил он.

Ранее в июле премьер Италии Джузеппе Конте предрек утрату доверия между ЕС и РФ из-за Украины.