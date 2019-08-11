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В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

10:39 11.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно. 

Эксперт заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути конфликта с Россией.

«Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут», — приводят слова политолога «Известия».

Рар также обратил внимание на то, что за 15 лет Киев мог провести определенные реформы, однако этого не произошло, и время можно считать упущенным.

«Расширения Европейского союза на восток не будет. Просто на Украине это должны понимать», — заключил он.

Ранее в июле премьер Италии Джузеппе Конте предрек утрату доверия между ЕС и РФ из-за Украины.

Темы: Украина, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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11.08.2019, 20:59
Гость: Верно гутаришь

Так все и есть. В Европе рецессия и это признают и сами европейские политики и эксперты.
Им еще Украины для полного счастья не хватает. Европейцы НИКОГДА не ставили своей целью принятие Украины ЕС. Не более чем разводка для свидомых лохов, чтобы ловчее обчистить их карманы. Вот сейчас землю у них начнут скупать.
11.08.2019, 20:55
Гость: Ваське жмеринскому

По сравнению с твоей Украиной? В разы лучше.
Однако как щеневмерлики возбудились, когда правду услышали.А Вы ... даже в Конституцию включили, что вы будете в ЕС, а тут такой облом.:)
11.08.2019, 19:04
Гость: между небом и землей

Свидомые от России ушли,а в ЕС не пришли.В общем предсказуемое положение у отщепенцев.Зато у них дядя Сэм первый друг,поможет зелеными,если захочет.
При этом Украина нужна западу только как антиРоссия.
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