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В Гонконге из-за протестов парализована работа аэропорта

13:18 12.08.2019
Стоп-кадр из видео

Тысячи демонстрантов, устроившие хаос в аэропорту Гонконга, в понедельник нарушили работу воздушной гавани: ее администрация сообщила о решении отменить все вылетающие отсюда рейсы с 18:00 (13:00 мск). Прилетающие рейсы это не затронуло, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Акция протеста в зале прилета началась в пятницу и должна была продлиться три дня. Однако ее участники решили вернуться в международный аэропорт еще в большем количестве после сообщений о том, что полицейский в воскресенье случайно выбил глаз активистке, выстрелив из травматического оружия в ходе операций по разгону митингующих, пишет ТАСС.

Как сообщают местные телеканалы, скопления демонстрантов наблюдаются не только в зале прилета, но и отлета. Ранее администрация аэропорта предупреждала, что к стойкам регистрации на рейсы в зале отлета будут допускаться только пассажиры, имеющие на руках билеты.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

В воскресенье в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Вечером силы правопорядка в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. Сорок человек получили ранения. Демонстранты обвиняют полицию в излишней жестокости и угрожают новыми крупными акциями протеста, в том числе в аэропорту.

Темы: Гонконг, Китай, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 13:51
Гость: Иван Иваныч

Тут надо Китаю заходить войсками, вводить военное положение, и выдернув всех зачинщиков, отправить их на перевоспитание в пустынные провинции Китая, на исправительные работы. Как в своё время через это прошёл председатель Ци. И стал человеком.
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