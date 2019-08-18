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Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

17:25 18.08.2019
Фото с сайта tvtsonline.com.au
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Премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Альхесирас судно неправительственной организации Open Arms с более чем сотней мигрантов на борту, находящееся в районе итальянского острова Лампедуза, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение  правительства страны.

"Председатель правительства принял такое решение  из-за чрезвычайной ситуации на борту, после двух недель плавания. Непонятное решение итальянских властей, и, в частности, министра внутренних дел Маттео Сальвини, закрыть все свои порты, а также трудности, с которыми сталкиваются другие страны Центрального Средиземноморья, заставили Испанию вновь взять на себя лидерство в этой кризисной ситуации", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что испанские порты не являются "ни самыми близкими, ни самыми безопасными" для судна, однако "сейчас Испания - единственная страна, которая готова принять" его.

Несколько дней назад  спасательное судно Open Arms посетил голливудский актер Ричард Гир, он доставил гуманитарную помощь — продукты и товары первой необходимости, а также воду, фрукты и овощи. На пресс-конференции Гир призвал итальянские власти найти место, куда могло бы причалить судно с мигрантами. В ответ на это итальянский вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини предложил актеру "доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и разместить их на своих виллах".

 

Темы: Европа, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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18.08.2019, 23:15
Гость: Пожелаем

Испании больше негров, хороших и разных!
18.08.2019, 22:32
Гость: gvozd

Непонятное решение итальянских властей
--
все предельно понятно - это НЕЛЕГАЛЫ.
хотят иммигрировать м пусть подают прошение как все это делают.
а санчес левацкий урод. теперь эти Нелегалы будут шастать по всей европе. в тюрягу его, за организацию преступного сообщества.
18.08.2019, 22:26
Гость: Гость

Мне это напоминает ситуацию, когда сердобольные старушки подкармливают бездомных кошечек и собачек, и при этом свято верят, что делают добро. В чем заключается это самое "добро" - что завтра эта кошечка или собачка приведет еще десятерых несчастных, которые в точности повторят ужасную судьбу своих родителей, или наоборот - станут настоящей проблемой для общества. К примеру, когда они чьего-то ребенка завтра загрызут - кто будет в ответе за это самое "добро". Ведь если бы вы не накормили сегодня их голодных родителей, то не родились бы у них завтра щенята, которые впоследствии и загрызли этого ребенка. И вы еще удивляетесь - чего это ваше так называемое добро вам не засчитывается. Вы же собачек кормите, а маньяк почему-то вашу внучку изнасиловал. Почему это случилось - ведь вы же не заслужили такого - вы же добро делаете. Так что, товарищи, не надо обманывать прежде всего самих себя - тем более вы не сможете обмануть потусторонний мир. Хотите сделать добро - пристройте это несчастное животное куда-нибудь - чтобы у него был свой дом. А если не можете, то хотя бы за эти деньги, что вы покупаете им куриные лапки, отнесите их в клинику и стерилизуйте - чтобы они не рожали таких же ненужных, как и сами. Тоже самое здесь. Если человек не способен прокормить себя сам, а ищет того, кто бы мог его содержать, то как тогда он сможет прокормить своих детей. А потом их дети будут резать ваших детей - и вы называете это добром? Как говориться, чтоб добрым быть, я должен быть жесток...
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