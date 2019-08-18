Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

17:25

Премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Альхесирас судно неправительственной организации Open Arms с более чем сотней мигрантов на борту, находящееся в районе итальянского острова Лампедуза, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение правительства страны.

"Председатель правительства принял такое решение из-за чрезвычайной ситуации на борту, после двух недель плавания. Непонятное решение итальянских властей, и, в частности, министра внутренних дел Маттео Сальвини, закрыть все свои порты, а также трудности, с которыми сталкиваются другие страны Центрального Средиземноморья, заставили Испанию вновь взять на себя лидерство в этой кризисной ситуации", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что испанские порты не являются "ни самыми близкими, ни самыми безопасными" для судна, однако "сейчас Испания - единственная страна, которая готова принять" его.

Несколько дней назад спасательное судно Open Arms посетил голливудский актер Ричард Гир, он доставил гуманитарную помощь — продукты и товары первой необходимости, а также воду, фрукты и овощи. На пресс-конференции Гир призвал итальянские власти найти место, куда могло бы причалить судно с мигрантами. В ответ на это итальянский вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини предложил актеру "доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и разместить их на своих виллах".