Экс-президента Киргизии Атамбаева заподозрили в незаконном обогащении

17:43

Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство в отношении экс-президента республики Алмазбека Атамбаева по факту незаконного обогащения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Начато досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента», - отметила генпрокуратура. По сведениям главного надзорного ведомства, на данный момент «в ходе расследования на 120 объектов имущества Атамбаева и его близких родственников наложен арест».

Напомним, Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 октября, и Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Экс-президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке по перерегистрации прав на владение зданием промышленной группы «Форум» в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш.