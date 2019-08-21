Основатель Музея Русской Иконы погиб при крушении вертолета в Греции

13:48

В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, пишет РИА Новости со ссылкой на соратника Абрамова, бывшкго сотрудника музея Сергея Брюна.

"Мне подтвердил его личный помощник. Есть люди, которые связывались с его семьей, есть люди, которые общались с директором музея. К сожалению, сомнений нет, он погиб", — заявил Брюн.

Частный вертолет Agusta A-109 с тремя людьми на борту летел в афинский аэропорт, но задел провода линии электропередачи и разбился в проливе Галата возле острова Порос. По данным СМИ, при крушении также погибли грек-пилот Никос Каристинос и россиянин Давел Аколинин.

Музей русской иконы был создан по инициативе Абрамова в 2006 году и существует только на его средства. Посещение, экскурсии, лекции и концерты бесплатны.

Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, которая насчитывает около пяти тысяч экспонатов.

Абрамов вел еще ряд благотворительных проектов в Москве: помогал ветеранам и детским приютам, участвовал в строительстве храмов и фонтанов.