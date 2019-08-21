Президенты России и Финляндии обсудили технологии по переработке мусора

19:44

Стоп-кадр из видео в YouTube

Финляндия хотела бы предложить России свои технологии в области утилизации и переработки отходов.

Об этом во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Мы наметили некоторые потенциальные перспективные новые направления для взаимодействия, в особенности по обращению с отходами. Мы считаем свои системы и свои наработки очень положительными», - цитирует РИА Новости Ниинистё.

Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Финляндию для переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Встреча двух лидеров прошла в президентском дворце в Хельсинки.

Завершив пресс-конференцию, Путин и Ниинистё отправились на катере к причалу крепости Свеаборг.