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Президенты России и Финляндии обсудили технологии по переработке мусора

19:44 21.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Финляндия хотела бы предложить России свои технологии в области утилизации и переработки отходов.

Об этом во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Мы наметили некоторые потенциальные перспективные новые направления для взаимодействия, в особенности по обращению с отходами. Мы считаем свои системы и свои наработки очень положительными», - цитирует РИА Новости Ниинистё.

Напомним, президент России Владимир Путин прилетел в Финляндию для переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Встреча двух лидеров прошла в президентском дворце в Хельсинки.

Завершив пресс-конференцию, Путин и Ниинистё отправились на катере к причалу крепости Свеаборг.

Темы: Россия, Финляндия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 23:06
Гость: Белая Русь

Знаем мы эти наработки. Азиатские страны начали активно отправлять европейский мусор обратно. Теперь наверняка фины хотят особо вредные отходы пристроить в Россию.
21.08.2019, 22:35
Гость: Евгений В

Интеллект мусорщиков и дворников, естественно не может решить серьезных проблем.
21.08.2019, 22:34
Гость: жизнь она такая

тайга сгорела
куда девать кругляк?
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