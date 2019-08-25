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AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

14:11 25.08.2019
Фото с сайта politeka.net
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Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон говорил, что вернуться к формату G8, не решив ситуацию на Украине, было бы стратегической ошибкой. Он также указывал, что приглашение России без всяких условий может быть воспринято как слабость «семерки», пишет РБК.

Возвращение России в «восьмерку» поддержал американский президент Дональд Трамп. На прошлой неделе он назвал присутствие российской стороны в G8 целесообразным. 

Формат G8 сократился до «семерки» в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры объединения не приехали на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без российского президента Владимира Путина.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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25.08.2019, 15:38
Гость: Простой

Не знаю кто кого кинул, но контуры того, что кидают Донбасс прослеживаются. Это и пропихивание Пушилина , идиотский флэш-моб в ЛДНР " Зеленский признай выбор Донбасса" и вчерашняя передача Рогаткина " окопная правда" где собрали ополченцев и атошников в стиле " что нам простым делить". Уже прозвучала горькая шутка, что следующей будет встреча артиллеристов ВСУ с родителями погибших от обстрелов детей. Без устранения причины, то есть "киевской" власти, не видящей русским, их культуре, истории и языку места на Украине, без отдельного статуса русского народа, насильственное запихивание Донбасса назад даст обратный результат, который не покрыть никаким потеплением с западом.
25.08.2019, 15:10
Гость: В.С. Черномырдин

Нам нельзя вступать. Мы как начнём вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.
25.08.2019, 14:57
Гость: Zahar

И.В. Сталин не ждал приглашения, его очень просили приехать.
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