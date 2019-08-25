AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

14:11

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон говорил, что вернуться к формату G8, не решив ситуацию на Украине, было бы стратегической ошибкой. Он также указывал, что приглашение России без всяких условий может быть воспринято как слабость «семерки», пишет РБК.

Возвращение России в «восьмерку» поддержал американский президент Дональд Трамп. На прошлой неделе он назвал присутствие российской стороны в G8 целесообразным.

Формат G8 сократился до «семерки» в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры объединения не приехали на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без российского президента Владимира Путина.