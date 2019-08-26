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Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

10:23 26.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Экс-президент Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с днем города и заявил, что над ним будет обязательно поднят украинский флаг. Соответствующая запись размещена на странице политика в Facebook.

По словам бывшего лидера, Украина «не прекратит борьбу с российским агрессором за возвращение украинского Донецка».

«Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — говорится в посте.

За несколько дней до заявления Петра Порошенко над Донецком был поднят российский флаг. Триколор возвысился над зданием Народного совета ДНР в честь Дня государственного флага, который Россия празднует 22 августа. На следующий день, 23 августа, когда аналогичный праздник официально отмечает Украина, над Донецком висел флаг самопровозглашенной республики.

Во время своего президентства Петр Порошенко многократно обещал поднимать государственный флаг Украины на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а такде в Крыму. Такими обещаниями на тот момент глава государства отмечал Дни городов, в том числе Севастополя, праздновал День украинских ВМС, а также годовщины установления Киевом контроля над населенными пунктами Донбасса.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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26.08.2019, 17:24
Гость: Донбасс всегда будет Донбассом. Кавказ останется Кавказом.

Какой ты флаг ни подымай, в Донбассе не наступит рай.
26.08.2019, 15:39
Гость: Зритель из зала

Даже не знаю, какой клован смешнее: прежний или новый? Прежний, вроде, тоже ещё ничего так.
26.08.2019, 15:38
Гость: Древний Укр

Донецкие людины хочут все стать Украинцами. Потому что Украина цэ Эуропа, або не Московия.
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