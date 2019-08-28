Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

22:16

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Автор статьи объясняет это тем, что польский лидер не отправил приглашение Владимиру Путину. По этой же причине Минск решил не делегировать на памятные мероприятия в Польше политиков высокого ранга.

МИД Белоруссии пока не комментирует эту информацию, сообщает РИА Новости.

Варшава объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению польских властей, нарушил международное право в 1939 году.

Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу, после чего часть территории отошла к Третьему рейху, а другая часть — к Советскому Союзу. При этом Германию пригласили на годовщину начала Второй мировой войны.