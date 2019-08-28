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Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

22:16 28.08.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Автор статьи объясняет это тем, что польский лидер не отправил приглашение Владимиру Путину. По этой же причине Минск решил не делегировать на памятные мероприятия в Польше политиков высокого ранга.

МИД Белоруссии пока не комментирует эту информацию, сообщает РИА Новости.

Варшава объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению польских властей, нарушил международное право в 1939 году.

Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу, после чего часть территории отошла к Третьему рейху, а другая часть — к Советскому Союзу. При этом Германию пригласили на годовщину начала Второй мировой войны.

 

Темы: Белоруссия, История Второй мировой войны, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 00:57
Гость: Ха!

"Варшава объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР, по мнению польских властей, нарушил международное право в 1939 году."
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Белоруссия была в составе СССР. Поэтому Лукашенко и послал вонючих ЛЯХОВ в зад!
29.08.2019, 00:40
Гость: личный опыт

шляхта в своем репертуаре, корчит из себя девственницу после седьмого аборта, как на паях с гитлером раздербанили Чехословакию - это нормально и справедливо, а как раздербанили их самих - полный караул.
28.08.2019, 23:33
Гость: Ситуация

Так все-таки отказался или не посмел?
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