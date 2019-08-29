Лукашенко призвал начать белорусско-американские отношения «с нового листа»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений. Он подчеркнул, что у сторон уже есть определенная история перезагрузки двусторонних отношений.

"Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить. Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе которые, может быть, не очень приятны будут для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами", - приводит слова Александра Лукашенко БЕЛТА.

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что визит Джона Болтона в Белоруссию является историческим: "Таких заметных высокопоставленных фигур (из США. - Прим. ред.) в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность этого визита".

Джон Болтон в свою очередь выразил мнение, что сторонам удастся найти общий язык.

"Считаю, это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам - региональной безопасности, двустороннего сотрудничества, - сказал Болтон. - Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США: права человека, нераспространение оружия. Я согласен с вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык".

Джон Болтон также отметил значительные изменения, произошедшие в отношениях между Беларусью и США, и назвал темы, которые хотел бы обсудить во время своего визита. "История не стоит на месте. Уже прошло достаточно много времени с распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась. Она меняется даже во время нашего разговора. Поэтому есть региональные вопросы, есть вопросы, связанные со странами, которые географически находятся далеко отсюда, но они также влияют на ситуацию здесь. Это мы также хотели бы обсудить с вами", - пояснил он, добавив, что с нетерпением ждет возможности обменяться мнениями по этим вопросам с президентом Белоруссии.