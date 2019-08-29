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Юрий Луценко подал в отставку с поста генпрокурора Украины

12:25 29.08.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе со своего поста. Об этом сообщил УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление об увольнении Луценко еще в начале июня. После переизбрания Верховной рады, где большинство получила партия Зеленского, Луценко заявил, что сам уйдет в отставку как только парламент приступит к работе.

Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность генпрокурора. Должность главы Генпрокуратуры он занял 12 мая 2016 года.

 Юрий Луценко уже пытался подать в отставку еще при экс-президенте Петре Порошенко. Однако тогда в ходе рейтингового голосования в Верховной Раде это предложение поддержали лишь 38 народных депутатов и Луценко сохранил должность.

Темы: Украина, Отставки и назначения в мировой политике, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 14:27
Гость: госдеп

отработанный кадр - в утиль, важно что бы Ульяна Супрун сохранила свой пост.
29.08.2019, 14:26
Гость: железяка

уволить и уволиться - это две большие разницы...
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