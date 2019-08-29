Юрий Луценко подал в отставку с поста генпрокурора Украины

12:25

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе со своего поста. Об этом сообщил УНИАН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление об увольнении Луценко еще в начале июня. После переизбрания Верховной рады, где большинство получила партия Зеленского, Луценко заявил, что сам уйдет в отставку как только парламент приступит к работе.

Чиновник признался, что чувствует облегчение, покидая должность генпрокурора. Должность главы Генпрокуратуры он занял 12 мая 2016 года.

Юрий Луценко уже пытался подать в отставку еще при экс-президенте Петре Порошенко. Однако тогда в ходе рейтингового голосования в Верховной Раде это предложение поддержали лишь 38 народных депутатов и Луценко сохранил должность.