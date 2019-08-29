]]>
]]>
Главная В мире Новости

Премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук

18:30 29.08.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Верховная Рада Украины назначила 35-летнего Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, сообщается на сайте Рады.

С предложением назначить Гончарука главой правительства выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Алексей Гончарук стал самым молодым премьер-министром Украины.

29 августа проходит первое заседание Верховной Рады девятого созыва. На нем выбрали спикера украинского парламента — им стал депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Кроме него, на эту должность никого не выдвигали. 

Предыдущим местом работы Алексея Гончарука был BRDO- экспертный центр при Кабмине, который получал финансирование от Евросоюза на разработку экономических реформ. Гончарук возглавлял этот центр с 2015 года, а до этого был советником Степана Кубива, первого вице-премьера.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.08.2019, 20:17
Гость: Зато наш

молод душой.
29.08.2019, 20:10
Гость: Не как у нас,

но тоже ничего.
29.08.2019, 20:09
Гость: Телята

по зеленям пошли.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.