Премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук

18:30

Верховная Рада Украины назначила 35-летнего Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, сообщается на сайте Рады.

С предложением назначить Гончарука главой правительства выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Алексей Гончарук стал самым молодым премьер-министром Украины.

29 августа проходит первое заседание Верховной Рады девятого созыва. На нем выбрали спикера украинского парламента — им стал депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Кроме него, на эту должность никого не выдвигали.

Предыдущим местом работы Алексея Гончарука был BRDO- экспертный центр при Кабмине, который получал финансирование от Евросоюза на разработку экономических реформ. Гончарук возглавлял этот центр с 2015 года, а до этого был советником Степана Кубива, первого вице-премьера.