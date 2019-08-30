«Мы уверены, что это было убийство»: что известно о гибели 16-летней россиянки в Турции

14:36

Родители считают, что их дочь могли убить ради трансплантации внутренних органов

Погибшая в Турции модель. Фото из соцсетей

СК разбирается в обстоятельствах смерти в Турции 16-летней модели из Красноярска. Во время отдыха с родителями в июле у девушки внезапно заболел живот, после чего её доставили в частную клинику, где она вскоре умерла от перитонита. Родители считают, что их дочь могли убить ради трансплантации внутренних органов. Турецкие врачи обвинения категорически отрицают. По их мнению, семья девушки обратилась за медицинской помощью слишком поздно.

Супруги из Красноярска заподозрили турецких врачей в незаконном изъятии внутренних органов у 16-летней дочери, которая в июле внезапно скончалась в одной из частных клиник Аланьи после приступа острой боли в животе. Родители считают, что их дочь могла стать жертвой «чёрных трансплантологов», и обратились с заявлением в Следственный комитет.

О трагедии рассказал красноярский телеканал ТВК. В начале июля семья решила съездить в Турцию, выбрав для этого довольно необычный способ: в дальний путь красноярцы отправились на машине. На девятый день путешествия, 13 июля, когда они были уже на турецком побережье, у 16-летней девушки сильно заболел живот.

В тот день около полудня её с подозрением на инфекцию доставили в частную клинику «Сиедра». «В 19:00 у неё случилась первая остановка сердца. Подсчитайте сами, сколько они нас продержали! Перед первой остановкой сердца ребёнок лежал и говорил: «Мама, я умираю?» Где-то через полминуты она сказала, что ничего не слышит. Подошёл доктор и начал измерять у неё давление, а его уже нет», — со слезами на глазах рассказала журналистам мама девочки.

Девочка была в городе довольно известной моделью, сотрудничала с агентством DiOs-Models и мечтала стать врачом. 26 августа ей исполнилось бы 17 лет.

В свою очередь, отец девушки рассказал, что её отправили из одной клиники в другую с подозрением на аппендицит. На вздувшийся живот ребёнка врачи накладывали грелку, также они делали капельницы. В итоге после повторной остановки сердца девочка умерла, по официальным данным, от перитонита.

Родители считают, что доставленное из Турции в Красноярск тело дочери было без некоторых внутренних органов, что породило у них подозрения в умышленном умерщвлении. К тому же турецкие врачи, как утверждают супруги, не предоставили никаких справок и результатов анализов, только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка умерла от перитонита.

«Это, наверное, убийство. Первым диагнозом был острый аппендицит, но никто из врачей ничем не занимался — ребёнка просто убили капельницами и анализами. А ради чего? Мы сейчас читаем про такие же ситуации, и есть подозрение, что всё это сделано для трансплантации органов — очень большая вероятность, что наша дочь не в полном сборе вернулась домой», — заявлял журналистам отец.

По данным неназванного источника телеканала, турецкие врачи изъяли из тела матку и часть кишечника.

Родители обратились в Следственный комитет, который в рамках доследственной проверки назначил судмедэкспертизу. Она должна подтвердить или опровергнуть изъятие органов у девушки. Результаты должны быть готовы в начале сентября.

В четверг официальный представитель регионального управления СК Ольга Шаманская была недоступна для комментариев. В свою очередь, в краевой прокуратуре RT заявили, что ведомство некомпетентно проверять турецких врачей, и посоветовали дождаться итогов проверки СК.

«Было слишком поздно»

Тем временем на резонансную новость из России в четверг отреагировали турецкие врачи, которые категорически опровергли обвинения в свой адрес.

Главный врач клиники «Сиедра», куда первоначально была доставлена девушка, владеет русским языком и рассказала о помощи, оказанной пациентке.

Директор клиники «Яшам хастанеси» Нуртач Ары опровергла появившуюся в СМИ информацию об изъятии органов у скончавшейся 16-летней...

«У нас амбулаторная клиника, мы оказываем только первую помощь. У нас нет даже операционного отделения. Мама сказала, что дочь болеет с 10 июля и сильно живот у неё болит уже четвёртый день. Когда пациентка 13 июля к нам обратилась, мы сделали анализы, капельницу и отправили её в госпиталь. На камерах видеонаблюдения всё это зафиксировано — как она поступила, как уехала. К нам она приехала в 13:00, а умерла около 20:00 уже в госпитале», — рассказала RT Айше Бюкте.

По её словам, анализы у девушки были очень плохие, уровень лейкоцитов был снижен в пять раз по сравнению с нормой. Врач предположила, что у девушки был приступ гнойного аппендицита, при котором ей нужно было сразу оказывать медицинскую помощь, а не ждать три дня, прежде чем обращаться в врачам.

Сотрудники клиники спросили родителей, в какую больницу они хотят отправить девушку — в частную или государственную. Те выбрали частную, после чего её на машине скорой помощи отвезли в ближайший частный госпиталь.

«В госпитале она пробыла шесть часов, и там её тоже не оперировали, так как она поступила уже с последней, самой тяжёлой стадией перитонита. Оттуда её хотели отправить в Анкару. Оповещали об этом и посольство», — рассказала Бюкте.

По её словам, после смерти частное лицо или врач проводить вскрытие не имеют права.

«Если пациент в больнице внезапно умирает, мы обязаны оповестить полицию и вызвать государственного эксперта для вскрытия. Тело родителям в этом случае не отдают, а сначала обследуют. Дети до 18 лет вообще под особой защитой государства. У нас очень строго с этим», — заверила главврач.

Бюкте также сообщила, что после смерти было сделано вскрытие. Его результаты по местным законам должны быть готовы в течение двух месяцев, и в клинике ждут их в ближайшие две недели.

Во второй клинике, где скончалась девушка, также категорически отрицают все обвинения в изъятии органов.

Как рассказала РИА Новости директор клиники «Яшам Хастанеси» в Аланье Нуртач Ары, мать девушки несколько дней лечила приступ острого аппендицита у дочери активированным углем, в то время как ей была необходима срочная операция.

«Девочка поступила к нам слишком поздно — в крайне тяжёлом состоянии с перитонитом, спасти её было уже невозможно. Даже подумать нельзя, что здесь были незаконно изъяты органы, о чём вы говорите», — заявила она.

Ждёт результатов вскрытия и турецкая полиция, которая может предъявить обвинение матери за слишком позднее обращение к врачам.

Реакция МИД России

На резонансный случай также отреагировали российские дипломаты.

В сюжете ТВК отмечалось, что российское генконсульство в Анталье, как только девушку доставили в реанимацию, никакого содействия якобы не оказывало. Со слов родителей, после смерти девушки в телефонном разговоре сотрудники дипмиссии лишь продиктовали контакты местной ритуальной фирмы.

Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова заявила RT, что дипломаты оказали семье необходимую помощь в пределах своей компетенции.

«Информация о госпитализации 16-летней россиянки в критическом состоянии поступила по телефону экстренной связи генконсульства России в Анталье 13 июля в 18:30 мск. В ходе разговора с лечащим врачом и родными пациентки выяснилось, что в этот день девушка была сначала доставлена в клинику «Сиедра», затем транспортирована в больницу «Яшам»… Врачи не смогли установить причину заболевания и ввиду наблюдавшихся осложнений, включая остановку сердца, приняли решение экстренно перевезти больную в один из технически более оснащённых госпиталей Антальи», — рассказала Касимова.

По её словам, в соответствии с предписаниями врачей, настаивавших на перевозке больной вертолётом скорой помощи, при участии дежурного дипломата генконсульства были предприняты попытки запросить борт через местное управление здравоохранения.

«Одновременно были направлены запросы в страховые компании на предмет возможности предоставления ими вертолёта со специальным медицинским оборудованием за счёт финансовых средств родителей, проведены консультации с дежурным специалистом центра медицинской эвакуации ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России», — рассказала пресс-атташе.

Несмотря на запросы дипломатов и медиков, оперативный дежурный управления здравоохранения, ссылаясь на нормы турецкого законодательства, заявил о невозможности предоставления санавиации, отметив, что транспортировка пациентки будет осуществлена машиной скорой помощи.

«Во время перевозки девушки в реанимобиле её состояние резко ухудшилось, в результате чего было принято решение вернуть пациентку в палату реанимации. Около 21:00, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, была констатирована её смерть», — сказала Касимова.

Она подчеркнула, что девушка не имела медицинского страхового полиса: при его наличии при наступлении страхового случая и летального исхода перемещение тела на родину осуществляется бесплатно. «С учётом этого обстоятельства дежурный дипломат проинформировал родителей о контактных данных действующих в регионе ритуальных служб, которые могли бы оказать содействие в вопросе транспортировки тела на платной основе», — пояснила дипломат.

По её словам, 14 июля местные следователи официально уведомили генконсульство о гибели россиянки и сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.

«15 июля в адрес МИД Турции была направлена нота посольства России в Анкаре с просьбой информировать о результатах судебно-медицинской экспертизы, причинах смерти и ходе расследования турецкими компетентными органами факта гибели россиянки. В этот же день генконсульством был подготовлен комплект документов, необходимый для транспортировки тела девушки в Россию», — рассказала Касимова, отметив, что дипведомства за границей не могут самостоятельно проводить расследования.

В настоящий момент ответа от турецких силовиков пока нет, следствие продолжается.

«В соответствии с местным законодательством результаты судебно-медицинской экспертизы будут представлены следственным органам после проведения дополнительных исследований в специализированных лабораториях. Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углублённого токсикологического и гистопатологического анализа», — заявила дипломат.

Она добавила, что, по данным дипмиссии, родителей девушки надлежащим образом информирует о ходе следствия нанятый ими местный адвокат.

«Исходим из того, что при проведении турецкими компетентными органами расследования будут установлены обстоятельства данного трагического инцидента и причины, повлёкшие за собой смерть россиянки, а также будет дана оценка действиям медучреждения и определён круг лиц, ответственных за произошедшее», — подытожила пресс-атташе посольства.

«Мы уверены, что это было убийство»

После заявлений турецких медиков и МИД РФ RT связался с матерью, которая ответила врачам и дипломатам.

Мать девушки в беседе с RT сообщила, что, по её мнению, врачи первой клиники сначала поставили ошибочный диагноз и таким образом было потеряно драгоценное время.

«Мы приехали в первую клинику в 12 дня. Они взяли кровь на анализ, доктор подошёл, сказал нам, что никакой инфекции там нет, что кровь хорошая. Дали ей капельницу и грелку зачем-то. Даже если мы так поздно её привезли, как они говорят сейчас, то зачем же они держали у себя её три часа под капельницей и грелкой? Доктор же говорил моему мужу, что у неё ротавирусная инфекция, у меня SMS от него сохранилось», — сказала она.

По словам женщины, только когда на стоны дочери пришёл другой врач, он пощупал живот и наконец понял, что это аппендицит.

«Только тогда они начали суетиться, сказали, что у них ничего нельзя сделать и нужно в другую больницу. То есть там элементарно не смогли поставить правильный диагноз, потеряли драгоценное время, а теперь всё валят на нас», — добавила она.

Но в другой клинике, по её словам, диагноз поначалу не подтверждали.

«Врач после УЗИ заявил, что никакого аппендицита у неё нет, но понять ничего не может. Повезли на МРТ — и снова понять ничего не могут, положили под капельницу, а в семь часов у неё остановка сердца. Сразу забегали, сказали искать вертолёт, звонить в посольство. Но никто нам ничем не помог вообще. Вертолёт в итоге мы сами нашли с помощью друзей, но уже было поздно», — уверена женщина.

Мать девочки убеждена, что дочь можно было спасти. «Достаточно было одного звонка, чтобы ребёнка начали лечить, оперировать. Просто в Турции такое отношение к россиянам — их не лечат. Сейчас все говорят про страховку. Да, у нас не было полиса, но за жизнь ребёнка мы готовы были платить любые деньги, об этом вопрос вообще не стоял. За грелку и капельницу в первой клинике взяли на наши деньги порядка 20 тыс. За УЗИ и МРТ брюшной полости во второй — 130 тыс. рублей», — отметила она.

Мать также категорически опровергла заявления медиков, что к моменту обращения у девушки болел живот уже три дня. По словам женщины, он заболел в день обращения, 13 июля.

Подозрения Татьяны по поводу изъятия органов основываются на том, что, когда девочка скончалась, родные сразу вошли в реанимационную палату и увидели небольшое свежее пятно крови на простыне, которой было укрыто тело дочери.

«Я сейчас не знаю, как жить с тем, что тогда не заглянула под простынку. Откуда там это пятно? Ей же просто сердце заводили, не вскрывали ничего. Я думаю, они изъяли матку и зашили всё обратно как смогли, не так же это оставлять было», — говорит она.

В то же время на прямой вопрос RT о том, изымали всё-таки органы у её дочери или она не может утверждать это, Татьяна ответить не смогла. «Сейчас не могу сказать. Позже скажу», — заявила женщина.

По её словам, эксгумация тела девочки не проводилась и не планируется. Следователи будут опираться на медицинские документы, составленные по итогам повторного вскрытия, которое перед похоронами было проведено в Красноярске.

«Мы уверены, что это было убийство, и сейчас нам очень хочется добиться правды», — подытожила она.

Авторы - Анатолий Караваев, Алёна Горинская