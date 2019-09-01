]]>
]]>
Главная В мире Новости

Глава Польши пообещал скоро «выставить счет» Германии за Вторую мировую

13:43 1.09.2019
Фото со страницы Andrzej Duda в соцсети
Материалы по теме:

Президент Польши Анджей Дуда в преддверии 80-летней годовщины начала Второй мировой войны в интервью Bild заявил, что Варшава в скором времени «выставит счет» Берлину за последствия нападения на польскую территорию.

По его словам, репарационные выплаты со стороны Германии являются «вопросом ответственности и морали». «Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», — цитирует главу Польши РБК.

Президент рассказал, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям. Она, как заявил глава государства, намерена представить свой окончательный доклад в ближайшее время.

Дуда напомнил о разрушительных последствия войны для Польши. В частности, он указал на то, что почти 6 млн поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица и вовсе была полностью разрушена.

При этом польский лидер отметил, что в настоящее время у Польши и Германии хорошие отношения, которые являются «образцом для подражания многих народов мира». «Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились», — заключил он.

Темы: Германия, Польша, История Второй мировой войны
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.09.2019, 22:38
Гость: Ничего гового

Эта неадекватность длится уже несколько веков. Вы можете назвать еще страну, которая умудрялась благодаря сией неадекватности несколько раз на протяжении своей истории переставать существовать как государство?
01.09.2019, 22:16
Гость: таки-да

Хрущев, не мог передать автономную республику Крым Украине в принципе ( Украины тогда просто не было , была УССР -часть,регион единой страны СССР а, это две большие разницы ..)Крым был включен в состав УССР(,он не утрачивал статуса автономии , как и в РСФСР)по причинам управленческо -экономическим причем без закрытого -военного города Севастополь.Никаких прав граждан этим нарушено не было ,они продолжали жить в , в единой стране . Беловежские заговорщики во главе с ельциноидами их подельники , пособники не законно расчленили страну СССР, по ее внутренним границам (которые вообще носили во многом условный характер) в декабре 1991г , в нарушении референдума -высшего закона страны конституции , в нарушение закона о порядке выхода из состава СССР , в нарушение прав граждан страны ,расчленили русский народ на 15 кусков )после проведения ими вооруженного путча в августе того -же года.
01.09.2019, 21:53
Гость: Ник

России тоже надо выставить счет Польше за ее освобождение от фашистов во вторую мировую войну.А так получается,что жизнь советского солдата ничего не стоит.А их погибло 160 тыс солдат за освобождение Польши и получили еще больше ранения,инвалидность.
Все комментарии (35)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.