Израиль сообщил о нанесении ракетного удара по Ливану

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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.

Отмечается, что атака произошла около 16:20 по местному времени (совпадает с мск). Выпущенные ракеты смогли поразить "некоторые цели". Израильские военные открыли ответный огонь по приграничным целям на юге Ливана, сообщает ТАСС.

Ранее израильская армия сообщила об одной противотанковой ракете, выпущенной с ливанской территории по приграничным районам на севере страны. Также израильские военные призывали жителей приграничных с Ливаном территорий не покидать свои дома.

Ранее на этой неделе командование ливанской армии сообщило, что 25 августа в ночные часы в небо над южной окраиной Бейрута вторглись со стороны моря два израильских боевых беспилотника. По информации военных республики, один из них рухнул, не причинив вреда, а другой взорвался в воздухе в жилом районе Муаввад.

Во вторник Высший совет обороны Ливана, заседание которого состоялось под председательством президента Мишеля Ауна, подтвердил "право ливанцев использовать все средства для отражения израильских нападений".