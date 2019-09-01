]]>
]]>
Главная В мире Новости

Израиль сообщил о нанесении ракетного удара по Ливану

18:39 1.09.2019
Фото со страницы Армии обороны Израиля в Twitter

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном. 

Отмечается, что атака произошла около 16:20 по местному времени (совпадает с мск). Выпущенные ракеты смогли поразить "некоторые цели". Израильские военные открыли ответный огонь по приграничным целям на юге Ливана, сообщает ТАСС.

Ранее израильская армия сообщила об одной противотанковой ракете, выпущенной с ливанской территории по приграничным районам на севере страны. Также израильские военные призывали жителей приграничных с Ливаном территорий не покидать свои дома.

Ранее на этой неделе командование ливанской армии сообщило, что 25 августа в ночные часы в небо над южной окраиной Бейрута вторглись со стороны моря два израильских боевых беспилотника. По информации военных республики, один из них рухнул, не причинив вреда, а другой взорвался в воздухе в жилом районе Муаввад.

Во вторник Высший совет обороны Ливана, заседание которого состоялось под председательством президента Мишеля Ауна, подтвердил "право ливанцев использовать все средства для отражения израильских нападений".

Темы: Израиль, Ливан
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.09.2019, 21:24
Гость: Саша

В заголовке громко-"Израиль нанёс ракетный удар по Ливану!"А начинаешь читать,оказывается всё наоборот...Почему?!
01.09.2019, 20:38
Гость: ни колай

в шекелях получает
01.09.2019, 19:29
Гость: Освоение целины.

Строим
Великий Израэль.
А ну ка ,девушки,а ну красавицы,пускай поет о нас страанааа))))
.
Интересно,ливанский стрелятель зарплату в баксах получает,или в динариях библейских,или просто идейный
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.