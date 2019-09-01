]]>
]]>
Главная В мире Новости

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел украинских военных

16:34 1.09.2019
Фото с сайта amp.znaj.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативная группа представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге республики. Об этом в воскресенье сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

"Сегодня в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны ВСУ попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела в селе Коминтерново", - приводит его слова ТАСС.

Якубов добавил, что огонь был открыт целенаправленно, несмотря на согласованное сторонами перемирие, а также на гарантии безопасности, полученные ранее от украинской стороны в СЦКК. По его словам, ВСУ продолжает обстрел села с применением минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Наблюдатели миссии и оперативная группа были вынуждены прекратить фиксацию и покинуть место обстрела. 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.09.2019, 19:12
Гость: Рабинович

Не переживайте за миротворцев.
Вы, вероятно, не обращаете внимание, но эти загадочные "бандерлоги" ведут все свои обстрелы очень аккуратно. Так, чтобы ни господа из ОБСЕ, ни товарищи из ДНР не пострадали.
Ну и представители ДНР тоже очень аккуратно подвозят клиентов в нужное время в нужное место. И так же аккуратно увозят.
Хорошая работа, хотя пиар-эффект от неё уже невысок.
01.09.2019, 18:49
Гость: Владимирыч

Играет роль презика, но ждет от Кооломойши сценарий с текстом.
01.09.2019, 17:21
Гость: грек

Зеленский разве ещё не стал президентом Украины.......
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.