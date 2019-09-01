Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел украинских военных

16:34

Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативная группа представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге республики. Об этом в воскресенье сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

"Сегодня в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны ВСУ попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела в селе Коминтерново", - приводит его слова ТАСС.

Якубов добавил, что огонь был открыт целенаправленно, несмотря на согласованное сторонами перемирие, а также на гарантии безопасности, полученные ранее от украинской стороны в СЦКК. По его словам, ВСУ продолжает обстрел села с применением минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Наблюдатели миссии и оперативная группа были вынуждены прекратить фиксацию и покинуть место обстрела.