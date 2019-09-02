Министр обороны Польши обвинил Россию в отсутствии репарации от Германии

13:45

Пострадавшая от действий нацистской Германии Польша недополучила репараций от Берлина по вине России. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в эфире польского телевидения выступил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Он напомнил, что в 1945 году на конференции в Потсдаме страны-участницы договорились о том, что Польша получит репарации из доли СССР, которая поступала из восточной зоны Германии. Однако с 1954 года после соглашения СССР и Польши взимание репараций прекратилось.

По словам Мариуша Блащака, окончательное решение оставалось за Москвой, так как Варшава находилась в подчиненном положении. При этом он отметил, что вопрос о выплатах со стороны Германии не закрыт до сих пор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением, что страна в ближайшее время назовет окончательную сумму репараций, счет по которым получит Германия. Он напомнил, что еще в 2017 году в стране создали специальную комиссию, которая занялась подсчетом ущерба, нанесенного в ходе Второй мировой войны.

В первоначальном варианте доклада комиссии речь шла о 48,8 миллиарда долларов. Через год эта сумма выросла в несколько раз до 850 миллиардов долларов. Однако и этот результат власти страны решили пересчитать еще раз.

Германия неоднократно заявляла, что она несет ответственность за ущерб, нанесенный Польше. Однако Берлин ссылается на соглашение от 1954 года, в котором Варшава признала выполнение всех обязательств перед собой. В 1991 году Польша получила от Германии компенсацию, которую сегодня оценивают в 1,3 миллиарда евро.