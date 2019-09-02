]]>
]]>
Главная В мире Новости

Министр обороны Польши обвинил Россию в отсутствии репарации от Германии

13:45 2.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Пострадавшая от действий нацистской Германии Польша недополучила репараций от Берлина по вине России. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в эфире польского телевидения выступил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Он напомнил, что в 1945 году на конференции в Потсдаме страны-участницы договорились о том, что Польша получит репарации из доли СССР, которая поступала из восточной зоны Германии. Однако с 1954 года после соглашения СССР и Польши взимание репараций прекратилось.

По словам Мариуша Блащака, окончательное решение оставалось за Москвой, так как Варшава находилась в подчиненном положении. При этом он отметил, что вопрос о выплатах со стороны Германии не закрыт до сих пор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением, что страна в ближайшее время назовет окончательную сумму репараций, счет по которым получит Германия. Он напомнил, что еще в 2017 году в стране создали специальную комиссию, которая занялась подсчетом ущерба, нанесенного в ходе Второй мировой войны.

В первоначальном варианте доклада комиссии речь шла о 48,8 миллиарда долларов. Через год эта сумма выросла в несколько раз до 850 миллиардов долларов. Однако и этот результат власти страны решили пересчитать еще раз.

Германия неоднократно заявляла, что она несет ответственность за ущерб, нанесенный Польше. Однако Берлин ссылается на соглашение от 1954 года, в котором Варшава признала выполнение всех обязательств перед собой. В 1991 году Польша получила от Германии компенсацию, которую сегодня оценивают в 1,3 миллиарда евро.

Темы: Россия, Германия, Польша, История Второй мировой войны
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.09.2019, 23:10
Гость: anton

Пусть Россия посмотрит на Польшу и узнает, что Польша построила Берли империю,Берлин построилa, Германии было разрешено поселиться в Польше, у нее были свои провинции в Африке / не колониe /, Карибские острова были/ от моря до моря/ и принимали всех евреев в качестве беженцев от Холокоста со всей Европы
и наконец это было уничтоженe
02.09.2019, 22:40
Гость: anton

еще не, много места
02.09.2019, 22:39
Гость: anton

беспорядок начался------Первые небольшие еврейские общины существовали в Польше уже к XIII веку, а затем польское еврейское население значительно увеличилось, приняв евреев, изгнанных из других стран Европы[3], в том числе из Германии (1346), Австрии (1420), Испании (1492), Португалии (1497), Франции (1394), Киева (1886), Москвы (1891), Венгрии (1349—1526 и 1686—1740). Король Казимир III Великий считается покровителем евреев в Польше. В 1334 году Казимир Великий вывел евреев из-под юрисдикции немецкого права и с того времени еврейские общины напрямую находились под юрисдикцией королевского суда[4]. После решения Казимира Великого обеспечивающего безопасность и интересы евреев, Польское Королевство стала пристанищем семитского народа, изгнанного из всей остальной Европы
Все комментарии (39)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.