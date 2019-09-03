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Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

11:45 3.09.2019
Фото с сайта 24smi.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, пишет "Интерфакс".

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной - ИФ) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко.

По его словам, белорусской стороне пришлось радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. "Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - резюмировал президент.

Агентство отмечает, что в октябре 2018 года на встрече с Виктором Ющенко, который занимал пост президента Украины в 2005-2010 годах, Лукашенко также поднимал эту проблему.

Тогда белорусский лидер говорил, что влияние на его страну событий на Украине, в частности, вооруженного конфликта в Донбассе, очень велико. "Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", - заявлял тогда Лукашенко.

По его словам, выявляются факты, когда оружие шло в Белоруссию с Украины через РФ. "Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России (Владимиру Путину - ИФ) об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит", - отмечал Лукашенко.

Темы: Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 14:45
Гость: Оллес

ВВП сказал:Саша,харэ кривляться.Есть предел.
03.09.2019, 13:58
Гость: Оллес

Ух ты,через 5 лет типа "проснулся" ?:))
Капитан Очевидность.
03.09.2019, 13:30
Гость: Русский

...да всё просто. При чем тут "желание" Луки. Он давно НЕ САМОСТОЯТЕЛЕН ибо иметь ДОЛГ в 7 млрд.баков перед РОССИЕЙ и полное отсутствие возможности его вернуть, вот главная причина, когда Лука якобы "принимает решения" , но только после ЗВОНКА из Москвы. Вот и всё..)))))
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