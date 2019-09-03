СМИ узнали о новом расследовании против Трампа
Американские конгрессмены готовятся начать новое расследование против президента США Дональда Трампа. Главу американского государства подозревают в выплатах женщинам, с которыми у него якобы была связь.
Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, комитет палаты представителей США по вопросам судопроизводства проведет слушания по поводу предполагаемого участия президента Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые рассказали о связях с президентом, в обмен на молчание.
Демократы уверяют, что уже имеется достаточно доказательств, чтобы назвать Трампа соучастником эпизода, в результате которого его бывший адвокат Майкл Коэн признал себя виновным в двух обвинениях в подобных выплатах.
По данным издания, комитет заслушает показания свидетелей по передаче денег в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.
До настоящего момента Трамп и его администрация преуспели в блокировании многих надзорных расследований Палаты представителей, отказываясь предоставлять информацию и успешно оспаривая повестки в суд.