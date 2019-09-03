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СМИ узнали о новом расследовании против Трампа

08:27 3.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Американские конгрессмены готовятся начать новое расследование против президента США Дональда Трампа. Главу американского государства подозревают в выплатах женщинам, с которыми у него якобы была связь.

Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, комитет палаты представителей США по вопросам судопроизводства проведет слушания по поводу предполагаемого участия президента Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые рассказали о связях с президентом, в обмен на молчание.

Демократы уверяют, что уже имеется достаточно доказательств, чтобы назвать Трампа соучастником эпизода, в результате которого его бывший адвокат Майкл Коэн признал себя виновным в двух обвинениях в подобных выплатах.

По данным издания, комитет заслушает показания свидетелей по передаче денег в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

До настоящего момента Трамп и его администрация преуспели в блокировании многих надзорных расследований Палаты представителей, отказываясь предоставлять информацию и успешно оспаривая повестки в суд.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2019, 10:28
Гость: IgS

Видно совсем плохи дела у дерьмократов. А этим дурам придется за лжесвидетельства и вымогательства может даже посидеть.
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