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США расширили санкции против Ирана

18:45 4.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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США в очередной раз ввели санкции в отношении Ирана. В список ограничительных мер включили ряд физических лиц, компаний и судов. Об этом сообщило американское Министерство финансов.

Как пишет РИА «Новости», санкции затронули 16 человек, которые связаны с транспортной и энергетической сферой компаний. Все они являются гражданами Ирана, Ливана, Индии и ОАЭ. В частности, в перечень попали индийские Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, а также арабская Fourteen star Ship Management LLC.

Кроме того, ограничения Вашингтон наложил и на шесть нефтяных танкеров.

Отношения между Ираном и США обострились после того, как в Ормузском проливе прогремели взрывы на танкерах Front Altair и Kokuka Courageous. Инцидент произошел в июне 2019 года. Предположительно, детонация произошла из-за атаки торпедами. В инциденте обвинили Иран.

После этого военные Ирана сообщили об американском беспилотнике, который был сбит из-за нарушения границы страны. В свою очередь, Штаты заявили, что воздушное судно потерпело крушение в международном воздушном пространстве.

Темы: Иран, США, Международная политика, Международные отношения, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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04.09.2019, 20:59
Гость: охотник за бакланами

Зря, временно высокими ценами на нефть, это делу не поможет.
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