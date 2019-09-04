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Кабмин Украины рекомендовал уволить Виталия Кличко

16:00 4.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Кабинет министров Украины решил снять с поста главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Виталия Кличко. Такое заявление сделал народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление — все», — сообщил Гончаренко на своей странице в Facebook. Однако депутат добавил, что окончательное решение примет президент Украины Владимир Зеленский.

Гончаренко назвал происходящее «наступлением на киевское самоуправление». Он также выразил уверенность, что такие действия не приведут ни к чему хорошему.

Об увольнении градоначальника Киева также в своем Telegram-канале написал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Ранее Офис президента Украины попросил Кабинет министров внести представление на увольнение главы КГГА.

В свою очередь, сам градоначальник Киева назвал попытки разделить власть в столице и снять его с поста главы КГГА противоречащими законодательству. Кличко подчеркнул, что намерен отстаивать существующий порядок, когда избранный мэр Киева также является главой горадминистрации. Он назвал введение «двоевластия» в украинской столице антиконституционными, передал «Интерфакс».

Виталий Кличко стал главой городской государственной администрации Киева в конце июня 2014 года. Указ о его назначении подписал тогда еще глава государства Петр Порошенко.

Темы: Киев, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.09.2019, 22:31
Гость: Винстаграме

опубликовано фото на котором Зеленский запечатлён кидающим бутылку в окно одесского Дома Профсоюзов.
04.09.2019, 21:35
Гость: Ниже пояса не бьем

Горшечник, береги зубы.
04.09.2019, 18:56
Гость: kib

...в украинском языке/культуре нет понятия "город". Есть..."мисто".
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