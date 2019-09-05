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СМИ: в Сирии погибли трое российских военнослужащих

17:26 5.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Сирии погибли трое российских военнослужащих, сообщают «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Инцидент произошел в провинции Идлиб вблизи населенного пункта Джурин вечером 4 сентября. Группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, когда взорвались две мины. Помимо трех погибших офицеров, еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Минобороны пока не комментировало произошедшее.

Об инциденте с российскими спецназовцами первым сообщило арабское издание Al-Masdar. По его данным, операцию в провинции Идлиб осуществили сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения» (запрещена в РФ).

По официальным данным, с 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии, погибли более 100 российских военнослужащих. 

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России, Происшествия в армии
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 19:43
Гость: Игорь Сорин

Давай коллективного Ампилова!
Коллективный Ходорковский не принимается.
05.09.2019, 19:41
Гость: Игорь Сорин

Кажись, сама История против тебя.
Вот, полез наш Гарант в Сирии и Венесуэлы, вместо того, щоб твою ридну Нэньку добыты.
Либералы и троцкисты злорадствуют по этому поводу.
Бандеровские скоты радуются потерям в Сирии (сегодня, славо Богу был просто фейк из либерастских"Ведомостей") вместо того, чтобы радоваться, что только Крым и часть Донбасса потеряли.
Но История еще скажет своё слово.
Прошлые региональные выборы в ФРГ- тревожный звоночек для тебя.
Ох, грядет, грядет Новый Пакт!
05.09.2019, 18:53
Гость: le docteur

А в доказательство МО РФ предоставило скриншоты со своего сайта...
Все комментарии (10)
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