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Лавров рассказал о завершении войны в Сирии

06:57 13.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась". Об этом он рассказал в интервью газете "Труд".

По его словам, страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. "Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - добавил министр.

По его словам, в таких условиях на первый план выходят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ - запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Темы: Сергей Лавров, Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 14:37
Гость: вопрос

А на фига "израильским безродным стервятникам" бомбить Багдад? Там террористов нет. И шо такое "отогнали"?
13.09.2019, 13:34
Гость: Иван Иваныч

Кстати на днях наши Су-30, взлетевшие с Хмеймим отогнали израильских безродных стервятников, летевших бомбить Багдад. С почином, братья!
Так что мир миром, а Хмеймим с Тартусом остаются.
13.09.2019, 12:30
Гость: Дебет

Отдали бы лучше Нетаньяху министра финансов РФ Силуанова в подарок, он бы наверное не скоро бы приехал в Россию, тот бы развалил им всю финансовую систему
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