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Зеленский назвал цели Украины на встрече «нормандской четверки»

15:54 16.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Киев намерен решить вопросы об освобождении «всех удерживаемых лиц» во время предстоящей встречи «нормандской четверки». Также в планах Украины значится определение сроков разведения сил в Донбассе.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, необходимо принять окончательное решение четких сроков разведения войск — Золотое, Петровское, потом четкие сроки развода войск на протяжении всей контактной линии.

Глава украинского государства на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой подчеркнул также о необходимости установления сроков демилитаризации Донбасса до проведения там местных выборов.

«Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории — мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск с временно оккупированной территории», — приводит агентство слова Зеленского.

Как сообщил RT со ссылкой на слова Зеленского во время встречи с лидером Словакии, основная цель президента Украины — это «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий».

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 23:10
Гость: Таисия-Ждёт ли народ Украины судьба афро-американцев?

"Квартал 95" во главе с Зеленским не успевает штамповать одну реформу за другой,не доведя до конца ни одной.Не начав обещанный процесс соединения Чёрного моря с Балтийским,он заговорил о "деоккупации Донбасса".Так кто же ему это позволит?Ведь для того,чтобы деоккупировать территорию,на ней надо иметь иностранные войска.А их в Донбассе нет,значит,речь идёт о зачистке территории от исконного населения.А это грозит Иловайском-2!И ёжику ясно,что "деоккупация Донбасса",как и другие начинания ЗЕ,предназначена для отвода глаз народа Украины от главной задачи реформатора ЗЕ и его команды: распродажи земли Украины.Сейчас худо ли-бедно ли,но народ Украины владеет землёй,урожаи с которой позволяют ему сводить концы с концами.После распродажи земли он станет нищим,ибо землевладельцам нужна дешёвая рабочая сила.Если реформа пойдёт по пути США,где на земле работают мексикацы,то судьба народа Украины будет напоминать судьбу афро-американцев,живущих в полиэтиленовых палатках на Skid Road,в пределах Лос Анджелеса.Новые землевладельцы Украины тоже будут заинтересованы в дешёвой рабочей силе,а её в мире хоть пруд пруди. Израиль,по слухам,завозит с этой целью вьетнамцев.Вот почему украинцы не должны вестись на сказки ЗЕ о "деоккупации Донбасса",а смотреть в корень вещей и не допустить распродажи земли на Украине.
16.09.2019, 19:42
Гость: kib

В Житомерской олбасти долнжы состоятся Американо-Украинские учения и остаться Американский гарнизон. Житомерцы...прощайте.Ну, по кр.мере у вас детей не будет.
16.09.2019, 18:50
Гость: полухохол

Ездил хроник и даже что-то "подписивал",теперь поедет комик со своими "целями"......Рутина.
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