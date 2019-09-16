Зеленский назвал цели Украины на встрече «нормандской четверки»

15:54

Киев намерен решить вопросы об освобождении «всех удерживаемых лиц» во время предстоящей встречи «нормандской четверки». Также в планах Украины значится определение сроков разведения сил в Донбассе.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, необходимо принять окончательное решение четких сроков разведения войск — Золотое, Петровское, потом четкие сроки развода войск на протяжении всей контактной линии.

Глава украинского государства на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой подчеркнул также о необходимости установления сроков демилитаризации Донбасса до проведения там местных выборов.

«Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории — мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск с временно оккупированной территории», — приводит агентство слова Зеленского.

Как сообщил RT со ссылкой на слова Зеленского во время встречи с лидером Словакии, основная цель президента Украины — это «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий».