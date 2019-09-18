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План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

09:24 18.09.2019
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Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, пишет РИА Новости со ссылкой на белорусского посла, спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимира Семашко.

"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", — отметил он.

Дипломат подтвердил, что шестого сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.

"Наши связи еще будут уплотняться <…> мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", — сказал Семашко.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.

Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.
 

Темы: Отношения России и Белоруссии, Союзное государство России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 17:16
Гость: Он давно устал.

Точнее, ослаб.
Если только те, которых нам "впаривают" по телевизору, это "он".
18.09.2019, 16:48
Гость: вкратце

Из того, что невнятно написано, следует некое желание или заявление о намерениях довести интеграцию до уровня ЕС. Пожалуй, даже до более низкого.О едином внутреннем рынке пока речи нет, валютном союзе, основанном на общей валюте - тоже, едином гражданстве по типу ЕС, не говорят, общей внешней политике и политике безопасности, вроде бы тоже. То есть, это уровень подхода к ЕС, да и то не факт, что задекларированное осуществится. Ну, какой общий нефтегазовый рынок? Все ж завоют, мол, белорусы за нефть по внутрироссийским ценам должны платить. С доходов от экспорта нефтепродуктов, произведенных на бел. НПЗ.
18.09.2019, 16:01
Гость: Русский

...кому нужен такой фиговый союз?! России точно НЕ НУЖЕН. Очередного нахлебника вешать на ЭКОНОМИКУ РОссии. И так их содержим.Зачем еще больше?!!
Считаю, необходим всероссийский референдум об этом липовом союзе. Хватит этих подковерных решений, когда ищут новую должность для ВВП. Он давно устал. Ошибок массу делает.
Требуется РЕШЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА. Лично КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ этого продажного Луки и его нахлебников.
Если уж сравнивать ДОНБАСС и бульбашей, то жители ЛДНР дадут 1000 очков против нахлебников бульбашей. Надо РОССИИ в первую очередь ПОМОГАТЬ ДОНБАССУ встать на ноги.
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