План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

09:24

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, пишет РИА Новости со ссылкой на белорусского посла, спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимира Семашко.

"До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты", их 31 по разным направлениям", — отметил он.

Дипломат подтвердил, что шестого сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.

"Наши связи еще будут уплотняться <…> мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях", — сказал Семашко.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина.

Было решено к 1 ноября разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

При этом Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.

