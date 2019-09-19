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В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

07:14 19.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе. Такую точку зрения высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать". Он подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс.

"Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь", — отметил Гетманцев.

Гетманцев также раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом. Он добавил, что подобный шаг может привести к развалу страны.

"Вещи, которые касаются нашего суверенитета мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду", — приводит его слова РИА Новости.

Как пишет РБК-Украина, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев согласовал использование так называемой «формулы Штайнмайера» при урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе. 

Он отметил, что использование этой формулы было согласовано им лично 2 сентября во время встречи в «нормандском формате». При этом министр подчеркнул, что договоренность была достигнута только в вопросе вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведении в регионе выборов. «Ничего больше советники не согласовывали 2 сентября», — подчеркнул он.

При этом Пристайко добавил, что для проведения выборов должны быть установлены соответствующие условия. «Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал», — пояснил он.

Ранее 18 сенбября стало известно, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса. В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва

Темы: Украина, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 15:21
Гость: Таков расклад

Так это до войны их было столько, 8 млн. А сейчас они разбежались Кто обалваненый тот рванул в Россию. Патриоты в Украину. Остались старики которым бежать некуда. Ну и мародёры с автоматами ещё остались. Но тем бежать некуда. В Россию их не пускают, в Украине по ним тюрьма плачет.
19.09.2019, 15:20
Гость: Какая-какая зарплата?

12 тысяч? У кого? У врачей? Может у учителей? Промышленность сдохла, железную дорогу угробили, аэропорт уничтожили,шахты затопили, молодёжь разбежалась, старики выживают на пенсию в 4 тысячи, и это при российских ценах на продукты и лекарства, я уже не говорю о документах, которые нигде не признают, о стрельбе и этих ужасающих блок-постах. Вы вообще бывали в Донбассе до 2014 года? Видели , какой был Донецк, который называли СТОЛИЦЕЙ Донбасса? Объясните, Остров Донбасс, зачем и главное КОМУ это всё нужно. Очень хочется услышать ваши аргументы.
19.09.2019, 15:16
Гость: Терпилам

Та Москва всю Россию грабит. И ничего вы же терпите.
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