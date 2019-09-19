В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

07:14

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе. Такую точку зрения высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать". Он подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс.

"Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь", — отметил Гетманцев.

Гетманцев также раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом. Он добавил, что подобный шаг может привести к развалу страны.

"Вещи, которые касаются нашего суверенитета мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду", — приводит его слова РИА Новости.

Как пишет РБК-Украина, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев согласовал использование так называемой «формулы Штайнмайера» при урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

Он отметил, что использование этой формулы было согласовано им лично 2 сентября во время встречи в «нормандском формате». При этом министр подчеркнул, что договоренность была достигнута только в вопросе вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведении в регионе выборов. «Ничего больше советники не согласовывали 2 сентября», — подчеркнул он.

При этом Пристайко добавил, что для проведения выборов должны быть установлены соответствующие условия. «Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал», — пояснил он.

Ранее 18 сенбября стало известно, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса. В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва