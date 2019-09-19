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Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией

03:51 19.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции заявил о сокращении превосходства НАТО над Россией. Подробности опубликовало издание Newsweek

Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя все увереннее, — сократилось», — сообщил американский генерал после завершения заседания военного комитета Североатлантического альянса. 

Данфорд отметил, что главы министерств обороны стран-участников НАТО признали изменение баланса сил. Именно это стало поводом пересмотреть стратегию альянса в мае. Происходящее внутри НАТО планирование стало более последовательным. Кроме того, продолжают предприниматься «коллективные усилия по совершенствованию сил и средств», пишет RT.

Ранее Данфорд заявлял, что в космической отрасли прямыми противниками Соединенных Штатов являются Россия, Китай, Иран и КНДР. Тогда же в Пентагоне заговорили об изменении космической стратегии страны, чтобы сохранить превосходство.

Темы: Армия и обороноспособность России, Отношения России и НАТО, Отношения России и США, Военно-политический блок НАТО
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